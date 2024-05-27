Ньюгарден выиграл «Инди-500» второй год подряд, обогнав О’Уорда на последнем круге
Пилот «Пенске» Джозеф Ньюгарден стал победителем гонки «500 миль Индианаполиса» 2024 года.
Ньюгарден стал первым гонщиком, выигравшим две «Инди-500» подряд, после Элио Кастроневеса, которому это удалось в 2001 и 2002 годах.
Джозеф стартовал третьим и на последних восьми кругах четырежды обменивался позициями с пилотом «Эрроу Макларена» Пато О‘Уордом. В итоге Ньюгарден провел решающий маневр на последнем круге.
Лишь в четвертый раз в истории судьба «Инди-500» решалась на последнем круге. В 2023 году Ньюгарден также обогнал Маркуса Эрикссона на заключительных 2,5 милях.
Третьим финишировал гонщик «Чип Гэнасси» Скотт Диксон, следом расположились Александр Росси из «Эрроу Макларен» и двукратный чемпион «Индикара» Алекс Палоу («Чип Гэнасси»). Обладатель поула Скотт Маклоклин пересек финишную черту шестым, еще один пилот «Пенске», стартовавший с первого ряда, Уилл Пауэр, сошел после контакта со стеной.
Палоу остается лидером «Индикара» с 183 очками, его главными преследователями являются Диксон (163), Пауэр (157), О’Уорд, пилот «Андретти» Колтон Херта (по 134) и Маклоклин (131), Ньюгарден после неудачного старта сезона поднялся на седьмую строчку в личном зачете (122).
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