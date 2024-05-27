Ньюгарден выиграл «Инди-500» второй год подряд, обогнав О’Уорда на последнем круге

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Пилот «Пенске» Джозеф Ньюгарден стал победителем гонки «500 миль Индианаполиса» 2024 года.

Ньюгарден стал первым гонщиком, выигравшим две «Инди-500» подряд, после Элио Кастроневеса, которому это удалось в 2001 и 2002 годах.

Джозеф стартовал третьим и на последних восьми кругах четырежды обменивался позициями с пилотом «Эрроу Макларена» Пато О‘Уордом. В итоге Ньюгарден провел решающий маневр на последнем круге.

Лишь в четвертый раз в истории судьба «Инди-500» решалась на последнем круге. В 2023 году Ньюгарден также обогнал Маркуса Эрикссона на заключительных 2,5 милях.

Третьим финишировал гонщик «Чип Гэнасси» Скотт Диксон, следом расположились Александр Росси из «Эрроу Макларен» и двукратный чемпион «Индикара» Алекс Палоу («Чип Гэнасси»). Обладатель поула Скотт Маклоклин пересек финишную черту шестым, еще один пилот «Пенске», стартовавший с первого ряда, Уилл Пауэр, сошел после контакта со стеной.

Палоу остается лидером «Индикара» с 183 очками, его главными преследователями являются Диксон (163), Пауэр (157), О’Уорд, пилот «Андретти» Колтон Херта (по 134) и Маклоклин (131), Ньюгарден после неудачного старта сезона поднялся на седьмую строчку в личном зачете (122).

500 миль Индианаполиса
Индианаполис Мотор Спидвей, Спидвей (Индиана)
26 мая 2024 года
Гонка
Топ-10
 
1. Джозеф Ньюгарден («Пенске») – 200 кругов
2. Пато О’Уорд («Эрроу Макларен») +0,3417
3. Скотт Диксон («Чип Гэнасси») +0,9097
4. Александр Росси («Эрроу Макларен») +1,1691
5. Алекс Палоу («Чип Гэнасси») +1,5079
6. Скотт Маклоклин («Пенске») +2,0593
7. Кайл Кирквуд («Андретти») +2,5379
8. Сантино Ферруччи («Эй-Джей Фойт») +3,9560
9. Ринус Викей («Эд Карпентер») +3,9560
10. Конор Дейли («Дрейер и Рейнболд») +4,6071
 

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1 комментарий
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Джозеф так держать 💪💪👍
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