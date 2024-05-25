MotoGP. Гран-при Каталонии. Эспаргаро выиграл спринт, Марк Маркес прорвался на 2-е место с 14-го, Акоста – 3-й, три лидера упали

Гонщик «Априлии» Алеш Эспаргаро победил в драматичном спринте на Гран-при Каталонии MotoGP.

В Барселоне испанец объявил, что завершит карьеру в конце года, после чего выиграл квалификацию.

На второе место с 14-го прорвался пилот «Грезини» Марк Маркес, третьим стал новичок чемпионата Педро Акоста из «Гасгас», лидер сезона Хорхе Мартин («Прамак») финишировал четвертым.

Три пилота сошли с первого места. Представитель «Трэкхауса» Рауль Фернандес стартовал третьим, вышел в лидеры спустя несколько кругов и упал. После этого Брэд Биндер из «КТМ» стал первым и также допустил падение. Наконец, на последнем круге лидировал Франческо Баньяя («Дукати»), который тоже оказался в гравии.

Мартин продолжает возглавлять чемпионат, Маркес-старший вырвался на вторую позицию.

Гран-при Каталонии

Барселона-Каталония, Монмело

25 мая 2024 года

Спринт

1. Алеш Эспаргаро («Априлия») – 12 кругов

2. Марк Маркес («Грезини») +0,892

3. Педро Акоста («Гасгас») +1,169

4. Хорхе Мартин («Прамак») +2,147

5. Энеа Бастианини («Дукати») +2,980

6. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +4,623

7. Джек Миллер («КТМ») +8,084

8. Маверик Виньялес («Априлия») +8,245

9. Марко Беццекки («ВР46») +8,643

10. Фабио Куартараро («Ямаха») +9,241

11. Франко Морбиделли («Прамак») +9,537

12. Алекс Ринс («Ямаха») +13,045

13. Такааки Накагами («ЛЧР») +13,199

14. Алекс Маркес («Грезини») +13,378

15. Хоан Мир («Хонда») +16,438

16. Лука Марини («Хонда») +18,000

17. Аугусто Фернандес («Гасгас») +25,262

18. Штефан Брадль («Хонда – тест команда») +33,751

Сошли:

Франческо Баньяя («Дукати»)

Мигел Оливейра («Трэкхаус»)

Жоан Зарко («ЛЧР»)

Брэд Биндер («КТМ»)

Рауль Фернандес («Трэкхаус»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 135 очков

2. Марк Маркес – 98

3. Энеа Бастианини – 94

4. Франческо Баньяя – 91

5. Марко Беццекки – 83

MotoGP. Гран-при Каталонии. Эспаргаро выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Мартин упал и стал 6-м, Марк Маркес – 14-й

Алеш Эспаргаро объявил о завершении карьеры в MotoGP по окончании сезона-2024

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram