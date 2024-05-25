MotoGP. Гран-при Каталонии. Эспаргаро выиграл спринт, Марк Маркес прорвался на 2-е место с 14-го, Акоста – 3-й, три лидера упали

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Гонщик «Априлии» Алеш Эспаргаро победил в драматичном спринте на Гран-при Каталонии MotoGP.

В Барселоне испанец объявил, что завершит карьеру в конце года, после чего выиграл квалификацию.

На второе место с 14-го прорвался пилот «Грезини» Марк Маркес, третьим стал новичок чемпионата Педро Акоста из «Гасгас», лидер сезона Хорхе Мартин («Прамак») финишировал четвертым.

Три пилота сошли с первого места. Представитель «Трэкхауса» Рауль Фернандес стартовал третьим, вышел в лидеры спустя несколько кругов и упал. После этого Брэд Биндер из «КТМ» стал первым и также допустил падение. Наконец, на последнем круге лидировал Франческо Баньяя («Дукати»), который тоже оказался в гравии.

Мартин продолжает возглавлять чемпионат, Маркес-старший вырвался на вторую позицию.

Гран-при Каталонии
Барселона-Каталония, Монмело
25 мая 2024 года
Спринт
 
1. Алеш Эспаргаро («Априлия») – 12 кругов
2. Марк Маркес («Грезини») +0,892
3. Педро Акоста («Гасгас») +1,169
4. Хорхе Мартин («Прамак») +2,147
5. Энеа Бастианини («Дукати») +2,980
6. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +4,623
7. Джек Миллер («КТМ») +8,084
8. Маверик Виньялес («Априлия») +8,245
9. Марко Беццекки («ВР46») +8,643
10. Фабио Куартараро («Ямаха») +9,241
11. Франко Морбиделли («Прамак») +9,537
12. Алекс Ринс («Ямаха») +13,045
13. Такааки Накагами («ЛЧР») +13,199
14. Алекс Маркес («Грезини») +13,378
15. Хоан Мир («Хонда») +16,438
16. Лука Марини («Хонда») +18,000
17. Аугусто Фернандес («Гасгас») +25,262
18. Штефан Брадль («Хонда – тест команда») +33,751
 
Сошли:
 
Франческо Баньяя («Дукати»)
Мигел Оливейра («Трэкхаус»)
Жоан Зарко («ЛЧР»)
Брэд Биндер («КТМ»)
Рауль Фернандес («Трэкхаус»)
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Хорхе Мартин – 135 очков
2. Марк Маркес – 98
3. Энеа Бастианини – 94
4. Франческо Баньяя – 91
5. Марко Беццекки – 83
 

MotoGP. Гран-при Каталонии. Эспаргаро выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Мартин упал и стал 6-м, Марк Маркес – 14-й

Алеш Эспаргаро объявил о завершении карьеры в MotoGP по окончании сезона-2024

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3 комментария
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Лидеропад жёсткий) Магия Алейша в Каталонии пока не заканчивается
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Спринт огонь, Мартин что то сегодня не очень быстр, баньяя феерично грохнулся конечно на последнем круге. Маркес хорошо, особенно с учётом что на старте байк потерял закрылок. И задолбал комментатор, я всё понимаю что эспаргаро уходит, но именно на этой трассе быстр и он , и байк, а так результаты так себе на других трассах, ну и кстати старт опять был так себе.
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Ответ Luca di Montezemolo
Спринт огонь, Мартин что то сегодня не очень быстр, баньяя феерично грохнулся конечно на последнем круге. Маркес хорошо, особенно с учётом что на старте байк потерял закрылок. И задолбал комментатор, я всё понимаю что эспаргаро уходит, но именно на этой трассе быстр и он , и байк, а так результаты так себе на других трассах, ну и кстати старт опять был так себе.
а с кем смотрели?
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