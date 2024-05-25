MotoGP. Гран-при Каталонии. Эспаргаро выиграл спринт, Марк Маркес прорвался на 2-е место с 14-го, Акоста – 3-й, три лидера упали
Гонщик «Априлии» Алеш Эспаргаро победил в драматичном спринте на Гран-при Каталонии MotoGP.
В Барселоне испанец объявил, что завершит карьеру в конце года, после чего выиграл квалификацию.
На второе место с 14-го прорвался пилот «Грезини» Марк Маркес, третьим стал новичок чемпионата Педро Акоста из «Гасгас», лидер сезона Хорхе Мартин («Прамак») финишировал четвертым.
Три пилота сошли с первого места. Представитель «Трэкхауса» Рауль Фернандес стартовал третьим, вышел в лидеры спустя несколько кругов и упал. После этого Брэд Биндер из «КТМ» стал первым и также допустил падение. Наконец, на последнем круге лидировал Франческо Баньяя («Дукати»), который тоже оказался в гравии.
Мартин продолжает возглавлять чемпионат, Маркес-старший вырвался на вторую позицию.
MotoGP. Гран-при Каталонии. Эспаргаро выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Мартин упал и стал 6-м, Марк Маркес – 14-й
Алеш Эспаргаро объявил о завершении карьеры в MotoGP по окончании сезона-2024
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