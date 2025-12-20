Гран-при Великобритании с подиумом Хюлькенберга – лучшая гонка 2025-го по версии пользователей сайта «Ф-1»

Гонка в Сильверстоуне выиграла голосование фанатов.

Сайт «Формулы-1» опубликовал результаты голосования пользователей за лучший этап 2025 года.

Первое место занял Гран-при Великобритании – его выбрали 22 процента болельщиков. Тогда пилот «Макларена » Ландо Норрис одержал победу, а Нико Хюлькенберг из «Заубера » финишировал третьим и завоевал первый в карьере подиум.

В топ-5 гонок сезона также попали Гран-при Сан-Паулу (16 процентов), Абу-Даби (7), Австралии (7) и Лас-Вегаса (6).

