Гран-при Монако установил рекорд «Ф-1»: 10 лучших гонщиков финишировали в том же порядке, что и стартовали

Теги Гран-при Монако Гран-при Бельгии Гран-при Сингапура Формула-1 Авто

В «Формуле-1» установлен новый рекорд по стабильности пелотона.

На Гран-при Монако первая десятка на стартовой решетке полностью совпала с топ-10 на финише – это рекорд.

Ранее в стартовом порядке финишировали шесть лучших гонщиков на Гран-при Монако-2018, Сингапура-2018 и Бельгии-2021.

Кристиан Хорнер: «Первая десятка финишировала в том же порядке, в котором стартовала – все это нельзя в полной мере назвать гонками»

Что случилось на Гран-при Монако: 3 крэша на старте, 3 обгона на гонку, битва замедлений в топ-4, эпохальная победа Леклера

2 комментария
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Такой себе рекорд, честно говоря)
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Помню как в 2004 Ярно Трулли взял гран-при Монако с пол-позишн, вот это была Формула...
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