Гран-при Монако установил рекорд «Ф-1»: 10 лучших гонщиков финишировали в том же порядке, что и стартовали
В «Формуле-1» установлен новый рекорд по стабильности пелотона.
На Гран-при Монако первая десятка на стартовой решетке полностью совпала с топ-10 на финише – это рекорд.
Ранее в стартовом порядке финишировали шесть лучших гонщиков на Гран-при Монако-2018, Сингапура-2018 и Бельгии-2021.
Кристиан Хорнер: «Первая десятка финишировала в том же порядке, в котором стартовала – все это нельзя в полной мере назвать гонками»
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