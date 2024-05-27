Гран-при Монако установил рекорд «Ф-1»: 10 лучших гонщиков финишировали в том же порядке, что и стартовали

В «Формуле-1» установлен новый рекорд по стабильности пелотона.

На Гран-при Монако первая десятка на стартовой решетке полностью совпала с топ-10 на финише – это рекорд.

Ранее в стартовом порядке финишировали шесть лучших гонщиков на Гран-при Монако-2018, Сингапура-2018 и Бельгии-2021.

Кристиан Хорнер: «Первая десятка финишировала в том же порядке, в котором стартовала – все это нельзя в полной мере назвать гонками»

Что случилось на Гран-при Монако: 3 крэша на старте, 3 обгона на гонку, битва замедлений в топ-4, эпохальная победа Леклера