Леклер одержал шестую победу в «Ф-1» и первую с 2022 года
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер вернулся на верхнюю ступень подиума.
Шарль выиграл Гран-при Монако, одержав шестую победу в карьере и первую – в родном княжестве.
Успех стал для монегаска первым с Гран-при Австрии-2022. По количеству выигранных гонок в «Формуле-1» Леклер сравнялся с пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом.
Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Монако
Леклер завершил серию из 12 нереализованных поулов подряд
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram