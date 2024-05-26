Леклер одержал шестую победу в «Ф-1» и первую с 2022 года

Гонщик « » вернулся на верхнюю ступень подиума.

Шарль выиграл Гран-при Монако, одержав шестую победу в карьере и первую – в родном княжестве.

Успех стал для монегаска первым с -2022. По количеству выигранных гонок в «Формуле-1» Леклер сравнялся с пилотом « » .

Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Монако

Леклер завершил серию из 12 нереализованных поулов подряд

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