Леклер одержал шестую победу в «Ф-1» и первую с 2022 года

Теги Гран-при Монако Феррари Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Серхио Перес Шарль Леклер Авто

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер вернулся на верхнюю ступень подиума.

Шарль выиграл Гран-при Монако, одержав шестую победу в карьере и первую – в родном княжестве.

Успех стал для монегаска первым с Гран-при Австрии-2022. По количеству выигранных гонок в «Формуле-1» Леклер сравнялся с пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом.

Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Монако

Леклер завершил серию из 12 нереализованных поулов подряд

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3 комментария
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Закрыл свой гештальдт!💪 Дальше только брать чемпионат
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