«Ред Булл» предложил Пересу однолетний контракт и не согласился на двухлетний (Fox Sports MX)

«Ред Булл» и Перес не пришли к договоренности по поводу будущего.

« » согласен оставить Серхио Переса на сезон-2025, утверждает мексиканский Fox Sports. Команда выслала однолетний контракт пилоту, чье соглашение истекает в конце 2024 года.

В ответ Чеко предложил заключить двухлетнюю сделку на сезоны-2025 и 2026. Утверждается, что «Ред Булл» немедленно отклонил данную идею.

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