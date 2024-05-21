«Ред Булл» предложил Пересу однолетний контракт и не согласился на двухлетний (Fox Sports MX)

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

«Ред Булл» и Перес не пришли к договоренности по поводу будущего.

«Ред Булл» согласен оставить Серхио Переса на сезон-2025, утверждает мексиканский Fox Sports. Команда выслала однолетний контракт пилоту, чье соглашение истекает в конце 2024 года.

В ответ Чеко предложил заключить двухлетнюю сделку на сезоны-2025 и 2026. Утверждается, что «Ред Булл» немедленно отклонил данную идею.

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10 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Хорошо днарь присосался к самовозке. Я всегда считал, что такого лузера как Боттас на самовозе переплюнуть невозможно, но я ошибался, Перес хуже.
Да чёта она, самовозка-то, его не очень-то и возит.
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Зря он капризничает, в 2025-м будет много движухи, еще не известно кто в Быках останется. Сиди и катай на быстрейшем скакуне а там глядишь и Хорнер сам его оставит еще на пару сезонов
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Ответ Дмитрий Дудников
Да чёта она, самовозка-то, его не очень-то и возит.
Память как у рыбы? В последние пару гонок преимущество РБ лишь поубавилось, а до этого уже 3.5 сезона лютый космовоз, на котором Перес срал в штаны.
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Хорошо днарь присосался к самовозке. Я всегда считал, что такого лузера как Боттас на самовозе переплюнуть невозможно, но я ошибался, Перес хуже
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Зачем Ред Булл Перес?Лучше молодого обкатайте.
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не в той позиции товарищ, что бы тоговаться.. таких же вторикел на рынке вагон и маленькая тележка, которые не хуже его
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Ответ Jesse Boy
Валлтери Перес
Валлтери Перес Барикеллович)
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