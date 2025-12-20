  • Спортс
Макс Ферстаппен о Лоусоне: «Всего 2 гонки в «Ред Булл» – ты просто портишь человеку шансы в топ-команде»

Ферстаппен раскритиковал то, как «Ред Булл» поступил с Лоусоном.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что решение команды перевести Лиама Лоусона в «Рейсинг Буллз» после двух этапов в главном коллективе было суровым.

«[Всего] две гонки с одним напарником – я не был с этим согласен в то время. В конечном счете ты просто портишь человеку шансы в топ-команде.

Считаю, Лоусон хорошо восстановился [в «Рейсинг Буллз»].  Он ведь мог и подумать: «Ладно, все, веселье закончилось», – сообщил четырехкратный чемпион «Формулы-1» в интервью Viaplay.

Лиам Лоусон: «Не думал о возвращении в «Ред Булл» по ходу сезона-2025»

Наталья Фабричнова о том, кто мог бы бороться с Ферстаппеном в «Ред Булл»: «Хэмилтон или Алонсо – у них многое зависит от драйва, особенно у Льюиса»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1i.com
