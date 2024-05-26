Формула E. Шанхай. Да Кошта выиграл 2-ю гонку, Хьюз – 2-й, Нато – 3-й
Пилот «Порше» Антониу Феликс да Кошта стал лучшим по итогам второй гонки «Формулы E» в Шанхае.
Да Кошта опередил гонщика «Макларена» Джейка Хьюза и Нормана Нато из «Андретти». Один из претендентов на титул Паскаль Верляйн («Порше») стал лишь 20-м из-за повреждений и незапланированной поездки в боксы.
Представитель «Ягуара» Ник Кэссиди финишировал четвертым и увеличил отрыв в чемпионате.
Этап 12
Шанхай, Китай
26 мая 2024 года
Гонка
Топ-10
1. Антониу Феликс да Кошта («Порше») – 28 кругов
2. Джейк Хьюз («Макларен») +0,612
3. Норман Нато («Андретти») +1,122
4. Ник Кэссиди («Ягуар») +2,215
5. Митч Эванс («Ягуар») +3,167
6. Стоффель Вандорн («Пенске») +3,861
7. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +4,374
8. Максимилиан Гюнтер («Мазерати») +5,077
9. Робин Фряйнс («Энвижн») +7,846
10. Оливер Роулэнд («Ниссан») +8,840
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Ник Кэссиди – 167 очков
2. Паскаль Верляйн – 142
3. Митч Эванс – 132
4. Оливер Роулэнд – 131
5. Джейк Деннис – 113
Формула E. Шанхай. Эванс выиграл 1-ю гонку, Верляйн – 2-й, Кэссиди – 3-й
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