Формула E. Шанхай. Да Кошта выиграл 2-ю гонку, Хьюз – 2-й, Нато – 3-й

Пилот «Порше» Антониу Феликс да Кошта стал лучшим по итогам второй гонки « » в Шанхае.

Да Кошта опередил гонщика «Макларена» Джейка Хьюза и Нормана Нато из «Андретти». Один из претендентов на титул Паскаль Верляйн («Порше») стал лишь 20-м из-за повреждений и незапланированной поездки в боксы.

Представитель «Ягуара» Ник Кэссиди финишировал четвертым и увеличил отрыв в чемпионате.

Этап 12

Шанхай, Китай

26 мая 2024 года

Гонка

Топ-10

1. Антониу Феликс да Кошта («Порше») – 28 кругов

2. Джейк Хьюз («Макларен») +0,612

3. Норман Нато («Андретти») +1,122

4. Ник Кэссиди («Ягуар») +2,215

5. Митч Эванс («Ягуар») +3,167

6. Стоффель Вандорн («Пенске») +3,861

7. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +4,374

8. Максимилиан Гюнтер («Мазерати») +5,077

9. Робин Фряйнс («Энвижн») +7,846

10. Оливер Роулэнд («Ниссан») +8,840

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Ник Кэссиди – 167 очков

2. Паскаль Верляйн – 142

3. Митч Эванс – 132

4. Оливер Роулэнд – 131

5. Джейк Деннис – 113

Формула E. Шанхай. Эванс выиграл 1-ю гонку, Верляйн – 2-й, Кэссиди – 3-й

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