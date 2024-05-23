Переговоры Сайнса с «Уильямсом» находятся на продвинутой стадии (Autosport)

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Сайнс может продолжить карьеру в «Уильямсе».

На данный момент испанец, который покинет «Феррари» по окончании сезона, не определился с тем, где продолжит карьеру. Считается, что основным претендентом для Карлоса является команда «Ауди» [в данный момент выступает под названием «Заубер»].

При этом сам Сайнс, по информации ряда изданий, не спешит принимать предложение «Ауди», поскольку надеется получить место в «Мерседесе».

Тем не менее, также считается, что в «Мерседесе» с высокой долей вероятности сделают ставку на Андреа Кими Антонелли.

Теперь же, согласно информации Autosport, в паддоке стало известно о переговорах Сайнса с «Уильямсом» – и испанцу может быть интересен данный вариант, если доводы руководства «Уильямса» покажутся ему убедительными.

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8 комментариев
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Ответ Роман Грожан
обидно если пилот уровня карлоса будет ездить за тех кто даже с базой разобраться не могут
Какого уровня? Уровня Гасли или Окона? Он уже в этом году сдулся, проведя пару-тройку неплохих гонок. Про его высказывание, что будет обгонять Леклера при любом возможном случае, я вообще молчу. Где Леклер и где он. При всем его пафосе, если в Ауди заскочит, то удача для него будет, если они уже сами от него не отказались
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Этот слух - давление на Ауди?
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Чего?! Зачем это Сайнсу?
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обидно если пилот уровня карлоса будет ездить за тех кто даже с базой разобраться не могут
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бред какой-то
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Ответ _Greg Moore
Какого уровня? Уровня Гасли или Окона? Он уже в этом году сдулся, проведя пару-тройку неплохих гонок. Про его высказывание, что будет обгонять Леклера при любом возможном случае, я вообще молчу. Где Леклер и где он. При всем его пафосе, если в Ауди заскочит, то удача для него будет, если они уже сами от него не отказались
Сайнц Норриса обыгрывал. В Феррари хоть медленнее Леклера, но не ударил в грязь точно. Какие у Окона Гасли достижения? Анализатор блин
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что-то не торопятся ему приличные команды контракт предлагать, неспроста это
кроме нищего уильямса, да непонятного заубера и желающих-то нет
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Ответ Клименко
Сайнц Норриса обыгрывал. В Феррари хоть медленнее Леклера, но не ударил в грязь точно. Какие у Окона Гасли достижения? Анализатор блин
Обыгрывал зелёного Ландо. Норрис стал куда быстрее, а вот Карлето вряд ли. Давно уже в потолок уперся. Хотя пилот то добротный, стабильный. В Вилках гонять для него такое себе ,конеш
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