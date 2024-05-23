Переговоры Сайнса с «Уильямсом» находятся на продвинутой стадии (Autosport)
Сайнс может продолжить карьеру в «Уильямсе».
На данный момент испанец, который покинет «Феррари» по окончании сезона, не определился с тем, где продолжит карьеру. Считается, что основным претендентом для Карлоса является команда «Ауди» [в данный момент выступает под названием «Заубер»].
При этом сам Сайнс, по информации ряда изданий, не спешит принимать предложение «Ауди», поскольку надеется получить место в «Мерседесе».
Тем не менее, также считается, что в «Мерседесе» с высокой долей вероятности сделают ставку на Андреа Кими Антонелли.
Теперь же, согласно информации Autosport, в паддоке стало известно о переговорах Сайнса с «Уильямсом» – и испанцу может быть интересен данный вариант, если доводы руководства «Уильямса» покажутся ему убедительными.
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кроме нищего уильямса, да непонятного заубера и желающих-то нет