Переговоры Сайнса с «Уильямсом» находятся на продвинутой стадии (Autosport)

Сайнс может продолжить карьеру в « ».

На данный момент испанец, который покинет « » по окончании сезона, не определился с тем, где продолжит карьеру. Считается, что основным претендентом для является команда « » [в данный момент выступает под названием «Заубер»].

При этом сам Сайнс, по информации ряда изданий, не спешит принимать предложение «Ауди», поскольку надеется получить место в « ».

Тем не менее, также считается, что в «Мерседесе» с высокой долей вероятности сделают ставку на Андреа Кими Антонелли.

Теперь же, согласно информации Autosport, в паддоке стало известно о переговорах Сайнса с «Уильямсом» – и испанцу может быть интересен данный вариант, если доводы руководства «Уильямса» покажутся ему убедительными.

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