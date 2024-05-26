Формула-3. Монако. Мини выиграл 2-ю гонку, став лидером чемпионата и 8-м победителем в восьми заездах, Бедрин – 24-й после прокола

Пилот «Премы» Габриэле Мини победил в основной гонке «Формулы-3» в Монако.

Мини стартовал с поула и сохранил лидерство на каждом из трех рестартов. Вторым финишировал пилот «АРТ» Кристиан Мэнселл, третьим – Люк Браунинг из «Хайтека».

Юниор « » второй год подряд выиграл основную гонку «Ф-3» в Монте-Карло. Победа позволила итальянцу выйти на первое место в личном зачете. Все восемь гонок чемпионата в нынешнем сезоне выиграли разные пилоты.

На трассу трижды выезжала машина безопасности, в том числе после инцидента с участием трех машин, заблокировавших трассу: победитель спринта Никола Цолов («АРТ») и Ноэль Леон (« »), столкнувшиеся между собой, смогли продолжить заезд, в то время как Сами Мегетуниф (« ») сошел.

Для Никиты Бедрина гонка вновь сложилась неудачно: представитель «Эй-Ай-Экс Рейсинг» стартовал 16-м и получил прокол при обгоне и откатился на последнее место, а в итоге стал 24-м из 27 финишировавших пилотов. Ранее Никита столкнулся с техническими проблемами в спринте.

На счету Мини 72 очка, у Браунинга – 68, пилот «Трайдента» Леонардо Форнароли набрал 64, гонщики «Премы» Дино Беганович и Арвид Линблад – 58 и 44.

Формула-3. Монако. Цолов выиграл 1-ю гонку, 5 пилотов сошли после завала на первом круге

Формула-3. Монако. Мини выиграл квалификацию, Бедрин – 16-й

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