Тед Кравиц: «Заменит ли Дуэн Окона в Канаде? Возможно. Руководитель «Альпин» поговорил с резервным пилотом после аварии Эстебана»

Кравиц рассказал о возможных перестановках в «Альпин» перед гонкой в Канаде.

Руководитель «Альпин» Бруно Фамен сообщил, что Эстебана Окона ждут «последствия» и «жесткое решение» после аварии с напарником на .

Журналист Sky Sports Тед Кравиц рассказал, что босс поговорил с резервным пилотом , который, возможно, заменит Окона в Монреале.

«[Окон] получил штраф в виде потери пяти позиций на следующую гонку в – или там, где будет его следующая гонка. Я к этому вернусь через секунду. На него сильно накричал Бруно Фамен.

Фамен сказал, что примет решение, Окон написал, что «это полностью моя вина», однако команда не позволила нам даже попытаться пообщаться с Бруно Фаменом о том, какими могут быть прямые последствия для Эстебана Окона.

Скажу следующее: я видел, как Фамен на крыше боксов «Альпин» подозвал Джека Дуэна, резервного пилота, на разговор. Они поговорили. Не знаю, о чем был разговор. А затем Джек Дуэн ушел и спустился по лестнице.

Да, не совсем расследование Вудворда и Бернстайна по «Уотергейту», но вот все, что у меня есть.

Означает ли это, что Фамен накажет Эстебана Окона, посадив его на скамейку в Канаде? Возможно. Даст ли он машину Дуэну? Возможно.

Как отнесется к этому окружение Эстебана Окона? Должно быть, довольно плохо. Означает ли это, что [«Альпин»] просто отложит штраф на гонку после Канады, которая пройдет в Испании? Да.

Это все, что у меня есть для вас. Извиняюсь, что нет чего-то более определенного. Но да, события в «Альпин» развиваются», – поделился мыслями Кравиц.

Руководитель «Альпин»: «Окона ждут последствия, мы примем жесткое решение»

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