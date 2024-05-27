Тед Кравиц: «Заменит ли Дуэн Окона в Канаде? Возможно. Руководитель «Альпин» поговорил с резервным пилотом после аварии Эстебана»

Теги возможные переходы Гран-при Испании Гран-при Монако Гран-при Канады Формула-1 Эстебан Окон Пьер Гасли Тед Кравиц Джек Дуэн Альпин Бруно Фамен Авто

Кравиц рассказал о возможных перестановках в «Альпин» перед гонкой в Канаде.

Руководитель «Альпин» Бруно Фамен сообщил, что Эстебана Окона ждут «последствия» и «жесткое решение» после аварии с напарником Пьером Гасли на Гран-при Монако.

Журналист Sky Sports Тед Кравиц рассказал, что босс поговорил с резервным пилотом Джеком Дуэном, который, возможно, заменит Окона в Монреале.

«[Окон] получил штраф в виде потери пяти позиций на следующую гонку в Канаде – или там, где будет его следующая гонка. Я к этому вернусь через секунду. На него сильно накричал Бруно Фамен.

Фамен сказал, что примет решение, Окон написал, что «это полностью моя вина», однако команда не позволила нам даже попытаться пообщаться с Бруно Фаменом о том, какими могут быть прямые последствия для Эстебана Окона.

Скажу следующее: я видел, как Фамен на крыше боксов «Альпин» подозвал Джека Дуэна, резервного пилота, на разговор. Они поговорили. Не знаю, о чем был разговор. А затем Джек Дуэн ушел и спустился по лестнице.

Да, не совсем расследование Вудворда и Бернстайна по «Уотергейту», но вот все, что у меня есть.

Означает ли это, что Фамен накажет Эстебана Окона, посадив его на скамейку в Канаде? Возможно. Даст ли он машину Дуэну? Возможно.

Как отнесется к этому окружение Эстебана Окона? Должно быть, довольно плохо. Означает ли это, что [«Альпин»] просто отложит штраф Эстебана Окона на гонку после Канады, которая пройдет в Испании? Да.

Это все, что у меня есть для вас. Извиняюсь, что нет чего-то более определенного. Но да, события в «Альпин» развиваются», – поделился мыслями Кравиц.

Руководитель «Альпин»: «Окона ждут последствия, мы примем жесткое решение»

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3 комментария
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Ну всё в стиле Альпин. Окона еще два года назад нужно было на место поставить, когда он боролся в основном не с соперниками, а с партнером по команде. Но в Альпин долгое время почему то совали голову в песок, а теперь "жесткое решение" сразу.
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+9
Ответ Александр Воронин
Ну всё в стиле Альпин. Окона еще два года назад нужно было на место поставить, когда он боролся в основном не с соперниками, а с партнером по команде. Но в Альпин долгое время почему то совали голову в песок, а теперь "жесткое решение" сразу.
Тогда на него делали ставку, поэтому и пытались мягко урезонить, теперь, если уже знают, что не будут с ним работать в следующем году, ничто не мешает принимать "жёсткие решения", и даже полезно посмотреть резерв.
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Впечатление что когда перед Оконом возникает болид напарника, то у него глаза кровью наливаются. Очень странное поведение. Причём он такое отчебучивал со всеми своими напарниками.
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