Гельмут Марко: «Повреждения болида Переса обойдутся «Ред Булл» в два-три миллиона»

Марко оценил ущерб от аварии Переса и Магнуссена в Монте-Карло

Советник «Ред Булл» высказал недоумение по поводу решения судей не расследовать столкновение и соперника из « » на старте , а также поведал о существенном ударе по бюджету команды.

«Меня удивило, как быстро разобрались с инцидентом. Но, к сожалению, вряд ли можно повлиять на такие решения.

Есть фактор опасности, есть фактор повреждений, которые обойдутся в сумму от двух до трех миллионов [долларов или евро]. Это окажет огромное влияние на наш потолок расходов», – отметил Марко в интервью немецкому Sky Sport.

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