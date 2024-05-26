Гельмут Марко: «Повреждения болида Переса обойдутся «Ред Булл» в два-три миллиона»
Марко оценил ущерб от аварии Переса и Магнуссена в Монте-Карло
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказал недоумение по поводу решения судей не расследовать столкновение Серхио Переса и соперника из «Хааса» Кевина Магнуссена на старте Гран-при Монако, а также поведал о существенном ударе по бюджету команды.
«Меня удивило, как быстро разобрались с инцидентом. Но, к сожалению, вряд ли можно повлиять на такие решения.
Есть фактор опасности, есть фактор повреждений, которые обойдутся в сумму от двух до трех миллионов [долларов или евро]. Это окажет огромное влияние на наш потолок расходов», – отметил Марко в интервью немецкому Sky Sport.
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