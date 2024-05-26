Тото Вольфф о недопонимании с Хэмилтоном: «Льюис получил ошибочное сообщение – это вина команды»

Теги Гран-при Монако Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Вольфф объяснил неудачную стратегию «Мерседеса» в Монако.

На 51 круге Гран-при Монако «Мерседес» зазвал на пит-стоп Льюиса Хэмилтона. Кругом позже тот же маневр провернули в «Ред Булл» с Максом Ферстаппеном: в результате голландец выехал впереди W15.

Оказалось, Хэмилтона не предупредили о критической важности первого круга после пит-стопа – чему Льюис удивился по радио.

«В первый раз у нас произошло недопонимание на пит-уолле – мы неправильно поняли друг друга. Тот круг был критически важным, мы планировали совершить андеркат. Но затем началось обсуждение того, хватит ли любого темпа на первом круге на новых шинах. И таким образом он [Хэмилтон] получил в лучшем случае непонятное сообщение – вероятно, ошибочное.

Круг после выезда с пит-лейн был критически важен. Мы переживали за то, что если бы мы уничтожили шины за один круг, то что бы случилось потом. Но в итоге Льюис получил ошибочное сообщение – это вина команды.

Мы хотели приблизиться к Ферстаппену, а затем совершить андеркат, чего, очевидно, не смогли правильно донести.

В тот момент, когда [в начале гонки] произошла авария, стало ясно, что мы находимся в затруднительном положении. В целом, я не думаю, что в Монако можно многое изменить. Ты финишируешь там, где стартуешь», – сказал Вольфф.

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9 комментариев
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Какая-то клоунада. Если команда хочет сделать подрезку, понятно, что первый круг после пита нужно ехать на максимуме. И вряд ли можно за один круг ушатать хард, если даже на медиуме гонку проехали. По ходу инженер забыл сказать сэру волшебное слово "хаммер тайм", без которого он не давит тапку на полную.
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Вообще не понимаю, что мешало расселлу притормозить тапка.
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Ответ Клименко
Что мешало Хему притормозить в Имоле?
Отсутствие приказа с мостика, например. В Имоле виноват мостик, в Монако только Хэмилтон.
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Тото нравиться всё время извиняться перед Хэмилтоном.
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Тото Вольфф о недопонимании с Хэмилтоном: Льюис получил ошибочное сообщение - это слив Льюиса командой.
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Да, обидный ляп. В целом идея с притормаживанием Макса Расселом была неплохой.
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Ответ Mittermeyer
Человек 17 лет в Ф1 и до сих пор не понял, что если ты хочешь совершить андеркат, то надо гнать на начальных кругах, а не задавать команде мильон вопрос, надо ли ехать очень быстро, или можно средне быстро. Тут вина Хэмилтона на 100% очевидна, зачем Тото обвиняет командный мостик, который с ним останется, а не Хэмилтона, который реально виноват, и который в след сезоне будет выступать за конкурентов.
3кб памяти нехватает решать такие задачи без помощи инжинеров)
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