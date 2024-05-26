Тото Вольфф о недопонимании с Хэмилтоном: «Льюис получил ошибочное сообщение – это вина команды»

Вольфф объяснил неудачную стратегию «Мерседеса» в Монако.

На 51 круге Гран-при Монако « » зазвал на пит-стоп . Кругом позже тот же маневр провернули в «Ред Булл» с Максом Ферстаппеном: в результате голландец выехал впереди W15.

Оказалось, Хэмилтона не предупредили о критической важности первого круга после пит-стопа – чему Льюис удивился по радио.

«В первый раз у нас произошло недопонимание на пит-уолле – мы неправильно поняли друг друга. Тот круг был критически важным, мы планировали совершить андеркат. Но затем началось обсуждение того, хватит ли любого темпа на первом круге на новых шинах. И таким образом он [Хэмилтон] получил в лучшем случае непонятное сообщение – вероятно, ошибочное.

Круг после выезда с пит-лейн был критически важен. Мы переживали за то, что если бы мы уничтожили шины за один круг, то что бы случилось потом. Но в итоге Льюис получил ошибочное сообщение – это вина команды.

Мы хотели приблизиться к Ферстаппену, а затем совершить андеркат, чего, очевидно, не смогли правильно донести.

В тот момент, когда [в начале гонки] произошла авария, стало ясно, что мы находимся в затруднительном положении. В целом, я не думаю, что в Монако можно многое изменить. Ты финишируешь там, где стартуешь», – сказал .

Что случилось на Гран-при Монако: 3 крэша на старте, 3 обгона на гонку, битва замедлений в топ-4, эпохальная победа Леклера

