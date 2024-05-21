Эдди Джордан: «Ужасные спринты нужно запретить немедленно, а если оставить, то для молодых пилотов»
Джордан выступил за кардинальное изменение спринтов в «Ф-1».
Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан резко негативно высказался о уик-эндах со спринтами и предположил исключить участие в них основных гонщиков.
«Есть множество молодых пилотов, которые бьют баклуши, потому что пробиться очень тяжело.
И я придумал небольшую схему. Я ненавижу спринты, я считаю, что они ужасны, их нужно запретить немедленно. Тем не менее, если мы их оставим, то, пожалуйста, пусть спринты будут для молодых гонщиков, которые провели менее десяти Гран-при.
Можно дать молодежи шанс побороться между собой, а нам, фанатам, действительно заглянуть в будущее, увидеть потенциал», – сообщил Эдди в подкасте Formula for Success.
Соведущий Джордана и бывший гонщик «Формулы-1» Дэвид Култхард поддержал предложение:
«Это позволило бы избежать ситуаций, когда молодой пилот из «Ф-2» получает полноценный контракт и не дает результат. Было бы видно по уик-эндам со спринтами. Не хочу называть имена в данном конкретном подкасте, если только ты меня не вынудишь».
«Ну же, вряд ли ты не сможешь определиться, Дэвид», – отреагировал Эдди.
«Латифи, в данный момент – Логан Сарджент. Латифи не достиг уровня, который, возможно, предполагала его карьера в молодежных «формулах». Сарджент не достиг уровня Алекса Албона.
Вероятно, по ходу нескольких спринтов можно такое обнаружить, ведь «Ф-1» сильно отличается от любой другой «формулы». Там другое давление, все другое. Напряжение, давление, внимание. Некоторые просто не подходят для подобного», – заключил Дэвид.
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