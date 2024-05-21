Эдди Джордан: «Ужасные спринты нужно запретить немедленно, а если оставить, то для молодых пилотов»

Теги Дэвид Култхард Эдди Джордан Формула-1 Формула-2 регламент Николас Латифи Александр Албон Логан Сарджент Авто

Джордан выступил за кардинальное изменение спринтов в «Ф-1».

Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан резко негативно высказался о уик-эндах со спринтами и предположил исключить участие в них основных гонщиков.

«Есть множество молодых пилотов, которые бьют баклуши, потому что пробиться очень тяжело.

И я придумал небольшую схему. Я ненавижу спринты, я считаю, что они ужасны, их нужно запретить немедленно. Тем не менее, если мы их оставим, то, пожалуйста, пусть спринты будут для молодых гонщиков, которые провели менее десяти Гран-при.

Можно дать молодежи шанс побороться между собой, а нам, фанатам, действительно заглянуть в будущее, увидеть потенциал», – сообщил Эдди в подкасте Formula for Success.

Соведущий Джордана и бывший гонщик «Формулы-1» Дэвид Култхард поддержал предложение:

«Это позволило бы избежать ситуаций, когда молодой пилот из «Ф-2» получает полноценный контракт и не дает результат. Было бы видно по уик-эндам со спринтами. Не хочу называть имена в данном конкретном подкасте, если только ты меня не вынудишь».

«Ну же, вряд ли ты не сможешь определиться, Дэвид», – отреагировал Эдди.

«Латифи, в данный момент – Логан Сарджент. Латифи не достиг уровня, который, возможно, предполагала его карьера в молодежных «формулах». Сарджент не достиг уровня Алекса Албона.

Вероятно, по ходу нескольких спринтов можно такое обнаружить, ведь «Ф-1» сильно отличается от любой другой «формулы». Там другое давление, все другое. Напряжение, давление, внимание. Некоторые просто не подходят для подобного», – заключил Дэвид.

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5 комментариев
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Машины и так в настройке сложны даже для топ-команд, тут еще эта лотерея вместо практик.
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Идея классная за исключением 1-й маленькой детали. Команды им должны отдельные болиды делать? Если нет, то они просто раздолбят основные болиды основных пилотов.
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Шикарная идея, просто фееричная, итак начинается уикенд я так понимаю какие то левые молодые пилоты 1 практику откатают, потом квалу спринта и спринт, а боевые пилоты прям без практик квалу и гонку, а если эти молодые пилоты накрашат , то пусть страдают основные пилоты, опять же элементы Су, подвеска все общее ведь, ладно допустим те будут кататься на своих машинах, со своими элементами Су, КПП итд, а этот идиот представляет сколько это всё будет стоить ? Сама машина, ее перевозка, а эти молодые пилоты в своих чемпионатах кататься не будут что ли ? А лимит бюджета как соотносится со всем этим, и главный вопрос а зачем всё это ? А давайте спринты в обратную сторону проводить ещё и с реверсивной решеткой, даже это предложение не такое дебильное, автору этого бреда надо к психиатру.
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Если в спринте будет только молодёжь, то не с кем будет ее сравнивать
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Ответ Grigpar
Идея классная за исключением 1-й маленькой детали. Команды им должны отдельные болиды делать? Если нет, то они просто раздолбят основные болиды основных пилотов.
По одному молодому пилоту от команды на третьей машине. Но, правда, все это скорее всего будет ещё менее интересно
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