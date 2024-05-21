Эдди Джордан: «Ужасные спринты нужно запретить немедленно, а если оставить, то для молодых пилотов»

Джордан выступил за кардинальное изменение спринтов в «Ф-1».

Бывший владелец команды «Формулы-1» резко негативно высказался о уик-эндах со спринтами и предположил исключить участие в них основных гонщиков.

«Есть множество молодых пилотов, которые бьют баклуши, потому что пробиться очень тяжело.

И я придумал небольшую схему. Я ненавижу спринты, я считаю, что они ужасны, их нужно запретить немедленно. Тем не менее, если мы их оставим, то, пожалуйста, пусть спринты будут для молодых гонщиков, которые провели менее десяти Гран-при.

Можно дать молодежи шанс побороться между собой, а нам, фанатам, действительно заглянуть в будущее, увидеть потенциал», – сообщил Эдди в подкасте for Success.

Соведущий Джордана и бывший гонщик «Формулы-1» поддержал предложение:

«Это позволило бы избежать ситуаций, когда молодой пилот из «Ф-2» получает полноценный контракт и не дает результат. Было бы видно по уик-эндам со спринтами. Не хочу называть имена в данном конкретном подкасте, если только ты меня не вынудишь».

«Ну же, вряд ли ты не сможешь определиться, Дэвид», – отреагировал Эдди.

«Латифи, в данный момент – Логан Сарджент. не достиг уровня, который, возможно, предполагала его карьера в молодежных «формулах». Сарджент не достиг уровня .

Вероятно, по ходу нескольких спринтов можно такое обнаружить, ведь «Ф-1» сильно отличается от любой другой «формулы». Там другое давление, все другое. Напряжение, давление, внимание. Некоторые просто не подходят для подобного», – заключил Дэвид.

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