  Карлос Сайнс: «После тяжелого конца сезона-2024 Воулз сказал: «Уильямс» станет быстрым в 2025-м»
Карлос Сайнс: «После тяжелого конца сезона-2024 Воулз сказал: «Уильямс» станет быстрым в 2025-м»

Воулз обещал Сайнсу быструю машину в 2025-м, сообщил Карлос.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс заявил, что прогресс в 2025 году не стал сюрпризом для руководителя команды Джеймса Воулза.

«После тяжелого конца сезона-2024, когда было много аварий, деталей не хватало, в Абу-Даби не было скорости, Джеймс сказал: «Машина на следующий год будет нормальной. Мы станем быстрыми. Это будет большой шаг вперед».

Как только новый болид выехал на трассу на тестах в Бахрейне, я осознал, насколько серьезный шаг вперед сделала команда.

И хотя Джеймс говорил о приятных вещах, он также предупреждал: «Ты увидишь, что в команде в данный момент есть большие слабости». Он высказывался очень откровенно и разумно, говорил очень реалистично.

Во многих областях «Уильямс» гораздо ближе к топ-коллективам, чем я ожидал. В то же время я обнаружил некоторые аспекты, в которых мы далеко позади. Важно очень честно и четко говорить о недостатках.

В этой команде наблюдаются большие контрасты. Есть невероятно таланливые специалисты, очень хорошие идеи, но есть и другие вещи – процессы, инструменты, симуляции, где команда очень и очень сильно отстает», – отметил Сайнс.

Карлос Сайнс: «Могу гордиться своим сезоном. Я сумел попасть на подиум с «Уильямсом» намного раньше, чем ожидал»

Карлос Сайнс: «Неудачи Хэмилтона меня не радуют. Не знаю, взял ли бы я подиум в «Феррари»-2025»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
