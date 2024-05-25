Формула-3. Монако. Цолов выиграл 1-ю гонку, 5 пилотов сошли после завала на первом круге
Гонщик «АРТ» Никола Цолов победил в спринте «Формулы-3» в Монако.
Цолов стартовал с первой позиции и сдержал пилота «МП Моторспорт» Тима Трамница и своего напарника Лауренса ван Хупена.
Никола одержал первую для себя победу, а также стал первым болгарином на подиуме в истории третьей «формулы».
Лидер чемпионата Лео Форнароли («Трайдент») финишировал девятым, занимавший вторую позицию в личном зачете Люк Браунинг («Хайтек») – восьмым. Напарники по «Преме» Дино Беганович и Габриэле Мини, тоже претендующие на титул, завершили заезд седьмым и 11-м.
На первом круге произошел массовый завал с участием шести гонщиков, в том числе Кристиана Мэнселла из «АРТ», возглавившего одну из квалификационных групп накануне. Пять спортсменов были вынуждены сойти, заезд прервали красными флагами.
Пилот «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Никита Бедрин должен был стартовать 16-м, однако начал гонку с пит-лейн из-за технических проблем. Гонщик, выступающий под флагом Италии, отыграл ряд позиций из-за хаоса на первом круге, но в итоге сошел.
На трассу также выезжала машина безопасности после поломки машины «МП Моторспорт» Каспера Штуки. Всего до финиша не доехали девять пилотов.
Формула-3. Монако. Мини выиграл квалификацию, Бедрин – 16-й
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