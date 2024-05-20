Фанаты поблагодарили Ферстаппена за показанный средний палец: «Мы прыгали как маленькие девочки»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Тифози были рады получить оскорбительный жест от Ферстаппена.

После квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что показал средний палец фанату, который не аплодировал ему, а выражал «несколько другую» реакцию.

Позже два болельщика в форме «Феррари» рассказали, что один из них показал Максу большой палец, опущенный вниз. Зрители признались, что были рады вниманию со стороны суперзвезды, и призвали дать Скудерии шанс в гонке – Ферстаппен в итоге его не предоставил.

«Мы просто хотели извиниться за то, что были идиотами. Ты сказал, что какие-то идиоты показывали жесты – это мы.

Это наша вина, а не твоя в том, что ты показал нам средний палец. И мы так гордились этим средним пальцем, мы прыгали как маленькие девочки.

Спасибо, Макс, после этого ты стал легендой в наших глазах, мы любим тебя за это. Пожалуйста, дай «Феррари» шанс победить завтра», – сообщили болельщики в соцсетях.

Макс Ферстаппен ответил фанату: «Я показал ему средний палец. На следующем круге он аплодировал – сделал выводы»

13 комментариев
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Это какой-то особый итальянский юмор?
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ДБ
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Одни идиоты поблагодарили другого :)
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собственно вся суть местных критиканов, в интернете смелые все, ерунду пишут. В жизни если встретятся, то просят сфоткаться или вот так кипятком ссут от радости.
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Если бы всей трибуной показали, это действительно было бы забавно. А так и говорить не о чем.
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Маленькие девочки прыгают лучших больших?
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Ответ Volodya_A
Фанатов Феррари, которым к тому же показали средний палец? Ну-ну
На них суперзвезда обратила внимание. Конечно они уписаются от счастья
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Ответ Клименко
На них суперзвезда обратила внимание. Конечно они уписаются от счастья
Это Макс пожелал фанатам Феррари, чтобы их команда заняла первое место. Ну или на пролетающий в небе самолёт показал.
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