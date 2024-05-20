Фанаты поблагодарили Ферстаппена за показанный средний палец: «Мы прыгали как маленькие девочки»
Тифози были рады получить оскорбительный жест от Ферстаппена.
После квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что показал средний палец фанату, который не аплодировал ему, а выражал «несколько другую» реакцию.
Позже два болельщика в форме «Феррари» рассказали, что один из них показал Максу большой палец, опущенный вниз. Зрители признались, что были рады вниманию со стороны суперзвезды, и призвали дать Скудерии шанс в гонке – Ферстаппен в итоге его не предоставил.
«Мы просто хотели извиниться за то, что были идиотами. Ты сказал, что какие-то идиоты показывали жесты – это мы.
Это наша вина, а не твоя в том, что ты показал нам средний палец. И мы так гордились этим средним пальцем, мы прыгали как маленькие девочки.
Спасибо, Макс, после этого ты стал легендой в наших глазах, мы любим тебя за это. Пожалуйста, дай «Феррари» шанс победить завтра», – сообщили болельщики в соцсетях.
Макс Ферстаппен ответил фанату: «Я показал ему средний палец. На следующем круге он аплодировал – сделал выводы»