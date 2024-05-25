Фернандо Алонсо: «Было бы здорово, если бы в «Ф-1» сделали квалификацию, как в «Ф-2»

Теги Гран-при Монако Фернандо Алонсо Формула-1 Формула-2 Астон Мартин Авто

Алонсо считает, что «Ф-1» стоило бы взять пример с «Ф-2».

Пилот «Астон Мартин» заявил, что для Гран-при Монако было бы неплохо позаимствовать формат квалификации у «Формулы-2». В младшей серии поделили пилотов на две группы и выделили каждой из них по 16 минут – это сделали для того, чтобы избежать трафика на трассе.

В результате поул получил пилот с лучшим временем среди обеих групп – его группа заняла нечетные места на стартовой решетке. Быстрейший пилот другой группы занял второе место – его группе отвели четные позиции.

«Думаю, было бы здорово [если бы подобное устроили в «Ф-1»]. Монако очень захватывает и увлекает. Было бы приятно увидеть, как каждый проезжает нормально быстрый круг – мы упускаем много потрясающих моментов. Но что есть, то есть.

Тебе может повезти, а может не повезти. В прошлом году мне повезло, я вышел из первого и второго сегмента, а в третьем стал вторым. Может быть, кто-то из топовых кандидатов вылетел в первых двух сегментах.

На этот раз для нас все сложилось плохо, как и для Чеко [Переса], который стал 18-м. Это Монако. Нужно найти свою удачу – мы этого не сделали сегодня.

[Цель на гонку – ] не разбиться и попытаться довезти болид до финиша без повреждений. В этот период года мы стараемся привезти столько обновлений, сколько возможно. Запас частей невелик, поэтому нужно финишировать и получше подготовиться к Канаде», – отметил Алонсо.  

Квалификация «Ф-1» в Монако. Леклер взял поул на домашней трассе, Ферстаппен лишь 6-й
 

 

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ага особенно честно будет, когда для второй группы ливанет дождь
+2
-1
+1
Подписал двухлетний контракт и дважды не вышел из Q1. Возможно, совпадение, но это типичный Фернандо!
+2
-1
+1
Ответ Scorpio
Ага особенно честно будет, когда для второй группы ливанет дождь
В этом случае как раз ничего страшного не произойдет - они будут стартовать 2-м, 4-м и так далее.
+1
0
+1
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
В этом случае как раз ничего страшного не произойдет - они будут стартовать 2-м, 4-м и так далее.
Так у них нет шансов улучшить свои позиции. Что в этом честного
+1
0
+1
Были бы лишние заезды 🫤🫤🫤
0
0
0
Старик забыл про изменение условий на трассе.
0
0
0
Ответ Scorpio
Ага особенно честно будет, когда для второй группы ливанет дождь
Такие вещи читаемы и формат можно определять хоть за один день до квалы. По 2-4 болида в поворотах на быстром круге действуют не хуже дождя.
Кстати, Ало продолжил мысль Льюиса об отдельном формате для Монако. Что-то в этом всем есть. Этот цирк нужно менять.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий