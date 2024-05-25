Фернандо Алонсо: «Было бы здорово, если бы в «Ф-1» сделали квалификацию, как в «Ф-2»

Алонсо считает, что «Ф-1» стоило бы взять пример с «Ф-2».

Пилот « » заявил, что для было бы неплохо позаимствовать формат квалификации у «Формулы-2». В младшей серии поделили пилотов на две группы и выделили каждой из них по 16 минут – это сделали для того, чтобы избежать трафика на трассе.

В результате поул получил пилот с лучшим временем среди обеих групп – его группа заняла нечетные места на стартовой решетке. Быстрейший пилот другой группы занял второе место – его группе отвели четные позиции.

«Думаю, было бы здорово [если бы подобное устроили в «Ф-1»]. Монако очень захватывает и увлекает. Было бы приятно увидеть, как каждый проезжает нормально быстрый круг – мы упускаем много потрясающих моментов. Но что есть, то есть.

Тебе может повезти, а может не повезти. В прошлом году мне повезло, я вышел из первого и второго сегмента, а в третьем стал вторым. Может быть, кто-то из топовых кандидатов вылетел в первых двух сегментах.

На этот раз для нас все сложилось плохо, как и для Чеко [Переса], который стал 18-м. Это Монако. Нужно найти свою удачу – мы этого не сделали сегодня.

[Цель на гонку – ] не разбиться и попытаться довезти болид до финиша без повреждений. В этот период года мы стараемся привезти столько обновлений, сколько возможно. Запас частей невелик, поэтому нужно финишировать и получше подготовиться к Канаде», – отметил .

Квалификация «Ф-1» в Монако. Леклер взял поул на домашней трассе, Ферстаппен лишь 6-й

