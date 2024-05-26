Леклер завершил серию из 12 нереализованных поулов подряд
Пилот «Феррари» Шарль Леклер впервые за долгое время победил с поула.
Монегаск стал сильнейшим по итогам домашнего Гран-при Монако. Ранее Шарль не реализовал 12 поул-позиций подряд. Серия началась на Гран-при Майами-2022.
Всего на счету Леклера 24 поула и шесть побед в «Формуле-1». Шарль не реализовал 19 поулов, в том числе пять – из-за сходов и дисквалификации.
Леклер впервые выиграл в Монако. У монегаска было 5 сходов и ни одного подиума в «Ф-1» и «Ф-2»
Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Монако
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram