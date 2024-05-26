Леклер завершил серию из 12 нереализованных поулов подряд

Теги Гран-при Монако Феррари Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Майами Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер впервые за долгое время победил с поула.

Монегаск стал сильнейшим по итогам домашнего Гран-при Монако. Ранее Шарль не реализовал 12 поул-позиций подряд. Серия началась на Гран-при Майами-2022.

Всего на счету Леклера 24 поула и шесть побед в «Формуле-1». Шарль не реализовал 19 поулов, в том числе пять – из-за сходов и дисквалификации.

Леклер впервые выиграл в Монако. У монегаска было 5 сходов и ни одного подиума в «Ф-1» и «Ф-2»

Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Монако

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