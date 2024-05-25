MotoGP. Гран-при Каталонии. Эспаргаро выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Мартин упал и стал 7-м, Марк Маркес – 14-й
Гонщик «Априлии» Алеш Эспаргаро показал лучшее время в квалификации к Гран-при Каталонии MotoGP.
Испанец, объявивший о предстоящем уходе из чемпионата, опередил на домашней трассе двукратного чемпиона мира Франческо Баньяя («Дукати») и пилота «Трэкхауса» Рауля Фернандеса. Изначально третья строчка досталась Брэду Биндеру из «КТМ», но затем судьи вернули Фернандесу удаленный круг.
Новичок MotoGP Педро Акоста стал пятым, лидер сезона Хорхе Мартин из «Прамака» упал незадолго до клетчатого флага и занял седьмое место.
Пилот «Грезини» Марк Маркес вновь начал квалификацию с первого сегмента и не смог пробиться во второй. Шестикратный чемпион MotoGP стартует в спринте и основной гонке 14-м.
...14. Марк Маркес («Грезини») – не прошел во второй сегмент
Алеш Эспаргаро объявил о завершении карьеры в MotoGP по окончании сезона-2024
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram