MotoGP. Гран-при Каталонии. Эспаргаро выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Мартин упал и стал 7-м, Марк Маркес – 14-й

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Гонщик «Априлии» Алеш Эспаргаро показал лучшее время в квалификации к Гран-при Каталонии MotoGP.

Испанец, объявивший о предстоящем уходе из чемпионата, опередил на домашней трассе двукратного чемпиона мира Франческо Баньяя («Дукати») и пилота «Трэкхауса» Рауля Фернандеса. Изначально третья строчка досталась Брэду Биндеру из «КТМ», но затем судьи вернули Фернандесу удаленный круг.

Новичок MotoGP Педро Акоста стал пятым, лидер сезона Хорхе Мартин из «Прамака» упал незадолго до клетчатого флага и занял седьмое место.

Пилот «Грезини» Марк Маркес вновь начал квалификацию с первого сегмента и не смог пробиться во второй. Шестикратный чемпион MotoGP стартует в спринте и основной гонке 14-м.

Гран-при Каталонии
Барселона-Каталония, Монмело
25 мая 2024 года
Квалификация
2-й сегмент
 
1. Алеш Эспаргаро («Априлия») – 1.38,190
2. Франческо Баньяя («Дукати») +0,031
3. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +0,071
4. Брэд Биндер («КТМ») +0,144
5. Педро Акоста («Гасгас») +0,179
6. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,210
7. Хорхе Мартин («Прамак») +0,211
8. Алекс Ринс («Ямаха») +0,502
9. Джек Миллер («КТМ») +0,573
10. Франко Морбиделли («Прамак») +0,588
11. Энеа Бастианини («Дукати») +0,670
12. Маверик Виньялес («Априлия») +0,782
...14. Марк Маркес («Грезини») – не прошел во второй сегмент
 

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2 комментария
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Априлья здесь всегда хороши, но с их стартами как обычно откатиться эспаргаро, вини опять сливает, хотя в какой то момент поехал, ну и трасса не Маркеса как оказалось, так что не понятно какой будет результат, вряд ли такой же прорыв как в Ле Мане, шанс для баньяя отыграть очков, но Мартин недалеко.
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