Окон потеряет 5 позиций на старте Гран-при Канады из-за аварии с Гасли
Гонщик «Альпин» Эстебан Окон получил штраф на Гран-при Монако.
Стюарды рассмотрели столкновение Окона с напарником Пьером Гасли на первом круге. Вину за инцидент возложили на Эстебана, который получил десятисекундный штраф. Из-за схода Окона наказание конвертировалось в потерю пяти позиций на старте Гран-при Канады.
Кроме того, французский пилот заработал два штрафных балла (всего – три за последние 12 месяцев).
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В Мерседес для него - только на конвейер :)
Просто лишил команду очков, которые они видят по праздникам
А после этого обоих выпрут из команды, а потом и сама команда развалится.