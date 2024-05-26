Окон потеряет 5 позиций на старте Гран-при Канады из-за аварии с Гасли

Теги Гран-при Монако Гран-при Канады ФИА Формула-1 регламент Эстебан Окон Пьер Гасли Альпин Авто

Гонщик «Альпин» Эстебан Окон получил штраф на Гран-при Монако.

Стюарды рассмотрели столкновение Окона с напарником Пьером Гасли на первом круге. Вину за инцидент возложили на Эстебана, который получил десятисекундный штраф. Из-за схода Окона наказание конвертировалось в потерю пяти позиций на старте Гран-при Канады.

Кроме того, французский пилот заработал два штрафных балла (всего – три за последние 12 месяцев).

За ходом гонки в Монте-Карло можно следить на странице нашего онлайна:

«Ф-1» в Монако: Леклер против проклятия домашней гонки – пока нет даже подиума

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4 комментария
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Окон все таки сказочный #####, который на прошлой неделе рассказывал про возможность попасть в команду Мерседес.
В Мерседес для него - только на конвейер :)
+4
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Туда его.
Просто лишил команду очков, которые они видят по праздникам
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Очень жду ситуации как в хоккее между ними, когда после столкновения скидывают перчатки, шлем и начинают друг другу бить морды.
А после этого обоих выпрут из команды, а потом и сама команда развалится.
+1
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+1
Окно не нужен в ф1
0
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