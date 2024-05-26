Окон потеряет 5 позиций на старте Гран-при Канады из-за аварии с Гасли

Гонщик « » получил штраф на .

Стюарды рассмотрели столкновение Окона с напарником на первом круге. Вину за инцидент возложили на Эстебана, который получил десятисекундный штраф. Из-за схода Окона наказание конвертировалось в потерю пяти позиций на старте .

Кроме того, французский пилот заработал два штрафных балла (всего – три за последние 12 месяцев).

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