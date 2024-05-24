Формула-3. Монако. Мини выиграл квалификацию, Бедрин – 16-й

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Гонщик «Премы» Габриэле Мини показал лучшее время в квалификации «Формулы-3» в Монако.

Мини стал быстрейшим в группе A, вторым основную гонку начнет пилот «АРТ» Кристиан Мэнселл, возглавивший группу B, третьим – Люк Браунинг из «Хайтека».

Лидер сезона Лео Форнароли («Трайдент») стартует пятым в воскресном заезде, Дино Беганович из «Премы», не сумевший завершить решающую попытку из-за красных флагов, шестым. Представитель «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Никита Бедрин стал восьмым во второй группе и занял 16-е место в общей классификации.

Вторая часть сессии завершилась досрочно после аварии Чарли Вурца («Йенцер»).

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1 комментарий
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Бедрин - это не тот самый, кого Алонсо хвалил?
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