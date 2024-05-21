Исторические выплаты «Феррари» ограничат с 2026 года (Autosport)

Теги Феррари Формула-1 регламент деньги Авто

Распределение призовых в «Формуле-1» изменится в 2026-м.

«Либерти Медиа», владеющая «Ф-1», в настоящий момент обсуждает с командами условия нового Договора согласия, который вступит в силу в 2026 году.

По информации Autosport, «Феррари» сохранит исторические выплаты, однако они будут ограничены.

Сегодня команды получают 50 процентов от прибыли «Ф-1», если она не превышает определенную сумму. Предполагается, что при нынешнем уровне прибыли, которая в прошлом году превысила три миллиарда долларов, коллективам достается 45-процентная доля.

При этом «Феррари» – единственной команде, участвовавшей во всех сезонах «Ф-1» – выплачивают исторический бонус, который составляет по меньшей мере пять процентов от общего призового фонда. Если призовые превышают 1,1 миллиарда долларов, историческая выплата растет. Максимальная доля Скудерии составляет десять процентов – для общего фонда в 1,6 миллиарда и более.

Источники издания сообщают, что с 2026 года бонус «Феррари» ограничат пятью процентами вне зависимости от распределяемой между командами суммы.

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3 комментария
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Разве Виллиамс и Макларен не получают надбавку за историческую ценность? Не такую большую как Феррари конечно.
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там, где прогнут на 5, потом и вовсе отменят
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