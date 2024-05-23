Алеш Эспаргаро объявил о завершении карьеры в MotoGP по окончании сезона-2024

Перед Гран-при Каталонии сообщил, что покинет чемпионат мира по мотогонкам MotoGP в конце 2024 года.

34-летний испанец выступает в MotoGP с 2012 года, а с 2017-го гоняется за «Априлию». На счету гонщика пять поулов и 11 подиумов в премьер-классе, в том числе три победы, первая из которых одержана в 2022-м.

В конце прошлого года выступления в MotoGP завершил младший брат Алеша – .

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