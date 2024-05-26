Гран-при Монако остановлен красными флагами на первом круге после двух аварий – с участием Переса и Сайнса

Теги происшествия Гран-при Монако Феррари Ред Булл Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Серхио Перес Кевин Магнуссен Хаас Авто

Перес столкнулся с двумя болидами «Хааса» на старте Гран-при Монако.

Изначально гонка была прервана аварией Карлоса Сайнса из-за прокола колеса, который, впрочем, в итоге сумел затем вернуться в боксы.

Однако в конце пелотона в тот же момент произошла еще одна авария – Кевин Магнуссен зацепил болид Серхио Переса, который провалил старт, что закончилось тяжелым столкновением «Ред Булл» с обоими машинами команды «Хаас».

Гонка была остановлена красными флагами – велика вероятность, что возобновление последует в том же порядке, который был на старте, поскольку гонщики не успели закончить первый круг. У Сайнса сохраняется возможность выйти на рестарт гонки.

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8 комментариев
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Вот тут реально жаль мексиканца.
Главное целый и здоров.
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Окон как всегда.
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Мага уже как будто намеренно баллы штрафные набирает, налево направо всех раскидывает
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Магу надо гнать давно, есть большая разница когда разбивает болид, старый боец или молодой перспективный
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Магнуссен момент
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столько всего произошло всего за полкруга. три инцидента минимум.
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