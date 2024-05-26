Гран-при Монако остановлен красными флагами на первом круге после двух аварий – с участием Переса и Сайнса
Перес столкнулся с двумя болидами «Хааса» на старте Гран-при Монако.
Изначально гонка была прервана аварией Карлоса Сайнса из-за прокола колеса, который, впрочем, в итоге сумел затем вернуться в боксы.
Однако в конце пелотона в тот же момент произошла еще одна авария – Кевин Магнуссен зацепил болид Серхио Переса, который провалил старт, что закончилось тяжелым столкновением «Ред Булл» с обоими машинами команды «Хаас».
Гонка была остановлена красными флагами – велика вероятность, что возобновление последует в том же порядке, который был на старте, поскольку гонщики не успели закончить первый круг. У Сайнса сохраняется возможность выйти на рестарт гонки.
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Главное целый и здоров.