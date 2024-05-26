Гран-при Монако остановлен красными флагами на первом круге после двух аварий – с участием Переса и Сайнса

Перес столкнулся с двумя болидами « » на старте .

Изначально гонка была прервана аварией из-за прокола колеса, который, впрочем, в итоге сумел затем вернуться в боксы.

Однако в конце пелотона в тот же момент произошла еще одна авария – Кевин Магнуссен зацепил болид , который провалил старт, что закончилось тяжелым столкновением « » с обоими машинами команды «Хаас».

Гонка была остановлена красными флагами – велика вероятность, что возобновление последует в том же порядке, который был на старте, поскольку гонщики не успели закончить первый круг. У Сайнса сохраняется возможность выйти на рестарт гонки.

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