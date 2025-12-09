«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
Автодром «Игора Драйв» регулярно принимает этапы чемпионата России по мотокроссу, а также чемпионат и первенство Санкт-Петербурга.
Очередным стратегическим этапом развития мотокросса станет партнерство «Игора Драйв» и профессиональной команды VB18 MX Academy.
VB18 MX Academy — проект Всеволода Брылякова, многократного и действующего чемпиона России по мотокроссу и суперкроссу, призера чемпионата Европы и этапов чемпионата мира, мастера спорта международного класса.
В рамках сотрудничества на автодроме пройдут мастер-классы тренеров академии для спортсменов любого уровня подготовки и возраста.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»
