«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества

Автодром «Игора Драйв» регулярно принимает этапы чемпионата России по мотокроссу, а также чемпионат и первенство Санкт-Петербурга.

Очередным стратегическим этапом развития мотокросса станет партнерство «Игора Драйв » и профессиональной команды VB18 MX Academy.

VB18 MX Academy — проект Всеволода Брылякова, многократного и действующего чемпиона России по мотокроссу и суперкроссу, призера чемпионата Европы и этапов чемпионата мира, мастера спорта международного класса.

В рамках сотрудничества на автодроме пройдут мастер-классы тренеров академии для спортсменов любого уровня подготовки и возраста.

Фото: пресс-служба автодрома «Игора Драйв»