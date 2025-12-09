  • Спортс
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества

Автодром «Игора Драйв» регулярно принимает этапы чемпионата России по мотокроссу, а также чемпионат и первенство Санкт-Петербурга.

Очередным стратегическим этапом развития мотокросса станет партнерство «Игора Драйв» и профессиональной команды VB18 MX Academy.

VB18 MX Academy — проект Всеволода Брылякова, многократного и действующего чемпиона России по мотокроссу и суперкроссу, призера чемпионата Европы и этапов чемпионата мира, мастера спорта международного класса.

В рамках сотрудничества на автодроме пройдут мастер-классы тренеров академии для спортсменов любого уровня подготовки и возраста.  

Фото: пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»
Мотокросс
Игора Драйв
