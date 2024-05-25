Гран-при Монако-2024. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

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В воскресенье, 26 мая, в Монте-Карло состоится восьмая гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Монако.

Монте-Карло
26 мая 2024 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Шарль Леклер («Феррари»)
2. Оскар Пиастри («Макларен»)
3. Карлос Сайнс («Феррари»)
4. Ландо Норрис («Макларен»)
5. Джордж Расселл («Мерседес»)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
8. Юки Цунода («РБ»)
9. Алекс Албон («Уильямс»)
10. Пьер Гасли («Альпин»)
11. Эстебан Окон («Альпин»)
12. Даниэль Риккардо («РБ»)
13. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
15. Логан Сарджент («Уильямс»)
16. Серхио Перес («Ред Булл»)
17. Валттери Боттас («Заубер»)
18. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
 
Старт с пит-лейн:
 
Нико Хюлькенберг («Хаас»)
Кевин Магнуссен («Хаас»)
 
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1 комментарий
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Если итальянские клоуны не начнут цирк, Леклер уверенно заберёт победу. Это нужно и для интриги в чемпионате и для самого Шарля, а то последние гонки расклеился.
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