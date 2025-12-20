Хуан-Пабло Монтойя: «Хорнер манипулировал, 100 процентов, но Марко – не святой»

Монтойя прокомментировал атаку Марко на Хорнера.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя назвал «печальной» ситуацию после ухода из «Ред Булл» советника Гельмута Марко – австриец выступил с обвинениями в адрес экс-руководителя команды Кристиана Хорнера .

«Безусловно, были драмы, борьба и манипуляции со стороны Кристиана, 100 процентов. Но Гельмут – не святой. Никто из них не святой.

Меня это удивляет, ведь необходимости в подобном не было. Все эти выступления, все титулы, которые выиграл Гельмут, все пилоты, которых он привел… Никто не говорит о Гельмуте, о его прекрасной работе.

Он сосредоточился на противостоянии с Кристианом. Это печально, ведь он добился выдающихся успехов. Люди не согласны с его подходом, однако результаты были очень хорошими.

Грязные игры вели обе стороны. И знаете, что в итоге случилось? Их обоих уволили, но один оказался в куда более выигрышном положении, чем другой», – отметил эксперт на ютуб-канале AS Colombia.

