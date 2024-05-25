Формула-2. Монако. Барнард выиграл 1-ю гонку, Антонелли – 4-й, Бермэн – 11-й, лидер сезона Мэлоуни вызвал красные флаги
Гонщик «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Тейлор Барнард победил в спринте «Формулы-2» в Монако.
Барнард стартовал с поула и сдержал соперников из «Инвикты» и «МП Моторспорт» Габриэля Бортолето и Денниса Хаугера.
Четвертое место занял пилот «Премы» Андреа Кими Антонелли, показавший лучший круг, его напарник Оливер Бермэн испытывал трудности после контакта со стеной и стал 11-м.
На старте в аварию попал пилот «АРТ» Виктор Мартен, спустя несколько кругов в барьеры врезался представитель «Кампоса» Пепе Марти. В обоих случаях потребовался выезд машины безопасности.
Позже гонку прервали красными флагами из-за аварии лидера чемпионата Зейна Мэлоуни («Роден»), который развернулся после столкновения с соперником и заблокировал последний поворот.
Формула-2. Монако. Версхор выиграл квалификацию, Антонелли – 7-й, Бермэн – 12-й
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