Серхио Перес о «катастрофе» в квалификации: «Потерял пару десятых из-за трафика и наклеек»

Перес объяснил провальную квалификацию в Монте-Карло.

Пилот « » не прошел во второй сегмент квалификации к , заняв 18-е место.

«Это была катастрофа, так как на первом круге у меня было много трафика в шестом и седьмом поворотах, а на апексе восьмого поворота лежали [рекламные] наклейки – пришлось их избегать.

В итоге я потерял пару десятых, которых хватило бы для того, чтобы пройти дальше. Я оказался в половине секунды от первого места, и получилась полная катастрофа, к сожалению.

По сути уик-энд окончен, так как шансов на обгоны тут нет, к сожалению. Утром мы что-то нащупали – пятое место. Мы внесли еще изменения, но, к сожалению, их не хватило, чтобы пройти дальше.

Очень обидно – думаю, если бы я проехал свой обычный круг, его бы хватило, но с учетом трафика, с которым мы столкнулись, было очень тяжело», – признался Чеко.

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