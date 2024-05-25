Серхио Перес о «катастрофе» в квалификации: «Потерял пару десятых из-за трафика и наклеек»

Теги Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Перес объяснил провальную квалификацию в Монте-Карло.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес не прошел во второй сегмент квалификации к Гран-при Монако, заняв 18-е место.

«Это была катастрофа, так как на первом круге у меня было много трафика в шестом и седьмом поворотах, а на апексе восьмого поворота лежали [рекламные] наклейки – пришлось их избегать.

В итоге я потерял пару десятых, которых хватило бы для того, чтобы пройти дальше. Я оказался в половине секунды от первого места, и получилась полная катастрофа, к сожалению.

По сути уик-энд окончен, так как шансов на обгоны тут нет, к сожалению. Утром мы что-то нащупали – пятое место. Мы внесли еще изменения, но, к сожалению, их не хватило, чтобы пройти дальше.

Очень обидно – думаю, если бы я проехал свой обычный круг, его бы хватило, но с учетом трафика, с которым мы столкнулись, было очень тяжело», – признался Чеко.

Квалификация «Ф-1» в Монако. Леклер взял поул на домашней трассе, Ферстаппен первый раз в сезоне проиграл в субботу

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Король улиц совсем слабо ездить стал, но это не помешает его продлить.
+1
0
+1
Панини собирал во время квалификации
0
0
0
ну да, все остальные же ехали какую то другую валу в которой не было трафика
0
0
0
Просто позор ,вот и всё,что можно сказать.отмазки уже не к чему.Выезжай когда нет трафика делай хороший круг и ты во 2 сегменте.Зачем на хорошей машине ждать последнего круга?
0
0
0
Переса надо поменять с Цунодой. И на одной машине с Рикардо посмотреть кто хуже и высадить
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий