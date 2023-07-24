Исторические 12 побед «Ред Булл» и 7 Ферстаппена подряд, Норрис разбил трофей Макса, Попов и Фабричнова поженились, рекордный поул Хэмилтона и другие события Гран-при Венгрии

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Sports.ru представляет дайджест 11-го этапа «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Венгрии, а также событий в других гоночных сериях за прошедшую неделю.

1. Ферстаппен выиграл гонку, «Ред Булл» побил рекорд, установленный «Маклареном» Сенны и Проста в 1988 году, одержав 12 побед подряд.

Для Макса успех стал седьмым подряд – это вторая серия в истории. Росберг, с которым чемпион делит достижение, в шутку призвал нидерландца прекратить побеждать.

Норрис снова финишировал вторым, «Макларен» впервые с 2012 года завершил две гонки подряд на подиуме, третьим стал Перес. Команда Ландо оторвалась от «Альпин» на 40 очков, хотя всего два этапа назад отставала на 18 баллов – спасибо новому двойному сходу французов.

2. Норрис разбил трофей Ферстаппена, ударив бутылкой шампанского о подиум, на котором стояла ваза. «Не моя проблема. Его» – прокомментировал свой перформанс Ландо.

3. Хэмилтон опередил Ферстаппена на 0,003 секунды и выиграл квалификацию впервые с 2021 года. Льюис установил рекорд по поулам на одном автодроме.

«Ред Булл» завершил серию из шести поул-позиций подряд и проиграл вторую квалификацию в сезоне, «Ф-1» повторила самую плотную топ-10 в истории.

4. Очередная авария Переса – Серхио разбил болид через три минуты после старта первой сессии уик-энда. The Race предполагает, что контракт мексиканца позволяет перевести его в «Альфа Таури».

Ферстаппен открыт к переходу Риккардо в «Ред Булл», руководство допускает перестановку, но в 2025 году.

5. Алексей Попов и Наталья Фабричнова поженились.

6. Латифи приостановил гоночную карьеру и поступил в Лондонскую школу бизнеса.

7. Оценка стоимости команд от Forbes: «Феррари» – 3,9 миллиарда долларов, средний ценник вырос на 276 процентов с 2019-го.

8. Итальянская пресса сообщает, что три команды предположительно нарушили потолок расходов в 2022 году, в ФИА отрицают.

9. Колесная база болидов «Ф-1» уменьшится на 30 см, количество передач – с 8 до 6 в 2026-м, пишет Auto Motor und Sport.

10. «Ф-1» впервые в истории провела детскую трансляцию – для нее подготовили мультяшные аватары всех 20 пилотов.

⏱️ Хроника Гран-при: Ферстаппен выиграл седьмую гонку подряд, Норрис – на подиуме

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Венгрии

Другие серии

1. Дуэн выиграл квалификацию и главную гонку «Формулы-2» в Венгрии, Хаугер – спринт, Вести и Пуршер продолжают сражение за чемпионство.

2. Бедрин завоевал первый подиум в «Формуле-3», О’Салливан стал сильнейшим в квалификации и основной гонке.

3. Ньюгарден выиграл первый и второй этапы «Индикара» в Айове, одержав пять побед на «овалах» подряд, Палоу идет ко второму титулу.

Интересные цитаты

Кристиан Хорнер: «На 7-м круге тестов Риккардо показал время для первого ряда, на 11-м Марко уволил де Вриса»

Фернандо Алонсо: «От перехода на новые шины «Пирелли» пострадали «Астон Мартин» и «Ред Булл»

Хайме Альгерсуари: «Йос Ферстаппен насилием научил выигрывать Макса – варварский подход, счастья не было. Это исключение, подтверждающее правило»

Льюис Хэмилтон: «Мне совершенно безразлично, на какой позиции я закончу этот сезон»

Макс Ферстаппен: «У нас очень плохой баланс машины. Ощущения такие, будто передние колеса едут по льду»

Нико Росберг: «Только Хэмилтон способен на такое. Последний круг – совершенство, искусство. Никто не смог бы проехать и на сотую быстрее»

🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Бельгии «Ф-1» + этапы «Ф-2» и «Ф-3» (28-30 июля).

2. Финал сезона «Формулы E» – гонки в Лондоне (29 и 30 июля).

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Российский голос «Формулы-1» Алексей Попов женился – на напарнице Фабричновой. Они 11 лет комментируют вместе

1 комментарий

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TwoWeekStubble
+ статья о съёмках фильма о Формуле-1 на ГП Венгрии - https://dzen.ru/a/ZLsKeEDitEH-TOv2?share_to=link
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