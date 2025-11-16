2

Андреа Стелла: «Макларен» предпринял шаги, чтобы улучшить темп в Вегасе»

В «Макларене» подготовились к этапу в Лас-Вегасе.

Руководитель «Макларена» заявил, что команда приняла меры после прошлогоднего Гран-при Лас-Вегаса, где Ландо Норрис стал 6-м, а Оскар Пиастри – 7-м.

«Вегас в прошлом году был одной из самых трудных гонок. У нас возникли трудности с поведением шин в квалификации, мы оказались медленными. В гонке у нас так же были проблемы с шинами из-за гранулирования.

Еще мы столкнулись с трудностями в области аэродинамики: когда попытались разгрузить заднее антикрыло, заметили большую потерю в эффективности. Были проблемы и с настройками болида, когда мы пытались подобрать вариант, который бы помог облегчить ситуацию с гранулированием и недостаточной поворачиваемостью.

Изучение прошлогоднего этапа в Вегасе позволило нам собрать много информации, чтобы постараться найти способ все улучшить. Я бы сказал, что с точки зрения работы с шинами, аэродинамики и настроек мы знаем, в каком направлении нужно внести изменения по сравнению с прошлогодним подходом.

Будет ли этого достаточно? Сможем узнать только в Вегасе, но мы предприняли четкие шаги, чтобы улучшить ситуацию относительно прошлогоднего выступлением, которое оказалось неудовлетворительным», – отметил Стелла.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoАндреа Стелла
logoМакларен
logoГран-при Лас-Вегаса
logoФормула-1
