Формула-3. Венгрия. О’Салливан выиграл квалификацию, Бедрин – 11-й и начнет спринт с 1-го ряда
Пилот «Премы» Зак О’Салливан стал быстрейшим по итогам квалификации «Формулы-3» в Венгрии.
О’Салливан на 0,4 секунды опередил своего напарника Дино Бегановича, третье время показал гонщик «Трайдента» Леонардо Форнароли.
Сессия неудачно сложилась для лидеров чемпионата: Пауль Арон («Према») стал шестым, Габриэль Бортолето («Трайдент») – девятым, Габриэле Мини («Хайтек») – 12-м, Пепе Марти («Кампос») – 13-м.
Никита Бедрин завершил квалификацию 11-м. Гонщик «Йенцера» начнет субботний спринт с первого ряда вместе с Мини.
Сессию прерывали красными флагами после аварии пилота «Карлина» Оливера Грея.
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Комментарии