Формула-3. Венгрия. О’Салливан выиграл квалификацию, Бедрин – 11-й и начнет спринт с 1-го ряда

Теги результаты Карлин Формула-3 Трайдент Хайтек Према Йенцер Никита Бедрин Авто

Пилот «Премы» Зак О’Салливан стал быстрейшим по итогам квалификации «Формулы-3» в Венгрии.

О’Салливан на 0,4 секунды опередил своего напарника Дино Бегановича, третье время показал гонщик «Трайдента» Леонардо Форнароли.

Сессия неудачно сложилась для лидеров чемпионата: Пауль Арон («Према») стал шестым, Габриэль Бортолето («Трайдент») – девятым, Габриэле Мини («Хайтек») – 12-м, Пепе Марти («Кампос») – 13-м.

Никита Бедрин завершил квалификацию 11-м. Гонщик «Йенцера» начнет субботний спринт с первого ряда вместе с Мини.

Сессию прерывали красными флагами после аварии пилота «Карлина» Оливера Грея.

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