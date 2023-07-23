«Макларен» оторвался от «Альпин» на 40 очков. 2 Гран-при назад британцы уступали 18 баллов

Теги Гран-при Великобритании Гран-при Венгрии Феррари Макларен Формула-1 Эстебан Окон Пьер Гасли Ландо Норрис Оскар Пиастри Альпин Авто

«Макларен» перевернул ситуацию в борьбе с «Альпин» за пятую строчку в Кубке конструкторов.

На Гран-при Великобритании команда из Уокинга вырвалась вперед, по итогам Гран-при Венгрии создала задел.

Разрыв между конкурентами – 40 очков в пользу «Макларена» (87 против 47). Две гонки назад «Альпин» был впереди с преимуществом в 18 баллов.

«Макларен» крайне успешно провел последние два этапа: Ландо Норрис завершил оба заезда вторым, Оскар Пиастри завоевал четвертое и пятое места. Для обоих гонщиков это лучшие результаты в карьере.

В то же время Эстебан Окон и Пьер Гасли сошли в обоих гонках (в Великобритании Гасли был классифицирован 18-м).

Следующей целью «Макларена» является «Феррари» – отставание от Скудерии составляет 80 баллов.

«Макларен» впервые с 2012-го завоевал подиумы в двух гонках подряд

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Венгрии-2023

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9 комментариев

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Мадина Уйгурова
Оранжевый самовоз. И я не про Макса ,😁
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hypnotoad94
Если они так по 30 очков будут брать каждый этап, то вообще не о чем говорить. До Феррари дотянутся быстро
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ответ V3ttel
Не могу не вспомнить ещё раз огромную статью Рубанкова про случайность Макларена. Тем временем результаты на лицо ЛОЛ
Рубанков - известный иксперт, почище некоторых в комментах. В хоккее Пастухов такой же - что ни скажет, всё невпопад :)
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Satyr77
Они к концу чемпа отожмут 3-ю строчку и Астонов и Фер
+3
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V3ttel
Не могу не вспомнить ещё раз огромную статью Рубанкова про случайность Макларена. Тем временем результаты на лицо ЛОЛ
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Grigpar
Феррари и Астоны на очереди.
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Антон Якимцев
Ответ Великий Алонсо
Сколько Ф1 смотрю, такого читерства ещё не видел, чтобы за 2 гонки, 6-7 команда пелетона резко превратилась во 2 по скорости. Такого никогда не было, дисквалифицировать Макларен за читерство, это беспредел.
Ни разу не видел, чтоб пилот за пару гонок так терял свой скилл, возраст дело такое.

Вот Стролл красава, стабилен, как плелся так и плетётся в десятке.
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