«Макларен» оторвался от «Альпин» на 40 очков. 2 Гран-при назад британцы уступали 18 баллов

«Макларен» перевернул ситуацию в борьбе с « » за пятую строчку в Кубке конструкторов.

На Гран-при Великобритании команда из Уокинга вырвалась вперед, по итогам Гран-при Венгрии создала задел.

Разрыв между конкурентами – 40 очков в пользу «Макларена» (87 против 47). Две гонки назад «Альпин» был впереди с преимуществом в 18 баллов.

«Макларен» крайне успешно провел последние два этапа: завершил оба заезда вторым, завоевал четвертое и пятое места. Для обоих гонщиков это лучшие результаты в карьере.

В то же время и сошли в обоих гонках (в Великобритании Гасли был классифицирован 18-м).

Следующей целью «Макларена» является «Феррари» – отставание от Скудерии составляет 80 баллов.

«Макларен» впервые с 2012-го завоевал подиумы в двух гонках подряд

Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Венгрии-2023

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