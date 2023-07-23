«Макларен» оторвался от «Альпин» на 40 очков. 2 Гран-при назад британцы уступали 18 баллов
«Макларен» перевернул ситуацию в борьбе с «Альпин» за пятую строчку в Кубке конструкторов.
На Гран-при Великобритании команда из Уокинга вырвалась вперед, по итогам Гран-при Венгрии создала задел.
Разрыв между конкурентами – 40 очков в пользу «Макларена» (87 против 47). Две гонки назад «Альпин» был впереди с преимуществом в 18 баллов.
«Макларен» крайне успешно провел последние два этапа: Ландо Норрис завершил оба заезда вторым, Оскар Пиастри завоевал четвертое и пятое места. Для обоих гонщиков это лучшие результаты в карьере.
В то же время Эстебан Окон и Пьер Гасли сошли в обоих гонках (в Великобритании Гасли был классифицирован 18-м).
Следующей целью «Макларена» является «Феррари» – отставание от Скудерии составляет 80 баллов.
«Макларен» впервые с 2012-го завоевал подиумы в двух гонках подряд
Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Венгрии-2023
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Вот Стролл красава, стабилен, как плелся так и плетётся в десятке.