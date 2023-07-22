«Ред Булл» завершил серию из 6 поулов подряд и проиграл 2-ю квалификацию в 2023 году
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен уступил 0,003 секунды сопернику из «Мерседеса» Льюису Хэмилтону и стал вторым по итогам квалификации к Гран-при Венгрии.
Поражение стало для команды лишь вторым в 11 квалификациях 2023 года – ранее поул в Азербайджане остался за гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером. Чемпионы мира выиграли все 10 гонок сезона.
«Ред Булл» завершил серию из шести поул-позиций подряд: в Майами в квалификации победил Серхио Перес, затем пять поулов подряд завоевал Ферстаппен.
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откатил ботов))