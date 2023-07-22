«Ред Булл» завершил серию из 6 поулов подряд и проиграл 2-ю квалификацию в 2023 году

Пилот «Ред Булл» уступил 0,003 секунды сопернику из « » и стал вторым по итогам квалификации к .

Поражение стало для команды лишь вторым в 11 квалификациях 2023 года – ранее поул в Азербайджане остался за гонщиком « » Шарлем Леклером. Чемпионы мира выиграли все 10 гонок сезона.

«Ред Булл» завершил серию из шести поул-позиций подряд: в Майами в квалификации победил Серхио Перес, затем пять поулов подряд завоевал Ферстаппен.

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