«Ред Булл» завершил серию из 6 поулов подряд и проиграл 2-ю квалификацию в 2023 году

Теги Гран-при Венгрии Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гран-при Майами Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен уступил 0,003 секунды сопернику из «Мерседеса» Льюису Хэмилтону и стал вторым по итогам квалификации к Гран-при Венгрии.

Поражение стало для команды лишь вторым в 11 квалификациях 2023 года – ранее поул в Азербайджане остался за гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером. Чемпионы мира выиграли все 10 гонок сезона.

«Ред Булл» завершил серию из шести поул-позиций подряд: в Майами в квалификации победил Серхио Перес, затем пять поулов подряд завоевал Ферстаппен.

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6 комментариев

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Faraon
Приятно, что их обломал Хэмильтон и еще в таком стиле, браво👏🏼
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-4
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antineutrino
Переса снова плохо видно за спинами машин 2 и даже 3 эшелона
+2
0
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irs118return
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лукапоп бегает по веткам минусует все
откатил ботов))
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