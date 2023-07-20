ФИА отрицает нарушения потолка расходов командами «Ф-1» в 2022-м – аудит продолжается (Sky Sports)

Ситуация с предположительным нарушением потолка расходов в 2022 году остается неясной.

Ранее сообщалось, что несколько команд «Формулы-1» превысили лимит. В частности, итальянская пресса заявляла о том, что нарушить финансовый регламент могли три коллектива.

Тем не менее, источники Sky Sports в утверждают, что данная информация «не соответствует действительности». Процесс аудита еще продолжается, Федерация пока не принимала никаких решений.

3 команды «Ф-1» предположительно нарушили потолок расходов в 2022 году (It.motorsport)