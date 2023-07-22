Хэмилтон установил рекорд «Ф-1» по поулам на одном автодроме

Теги Айртон Сенна Михаэль Шумахер Гран-при Венгрии Гран-при Японии Гран-при Австралии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Гран-при Сан-Марино Гран-при Саудовской Аравии Авто

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Венгрии.

Поул стал для семикратного чемпиона «Формулы-1» первым после Гран-при Саудовской Аравии-2021 и 104-м в карьере. Льюис является рекордсменом по данному показателю.

Кроме того, Хэмилтон в девятый раз стал быстрейшим в квалификации в Венгрии, установив рекорд по поулам на одном автодроме. Ранее Льюис делил достижение с Айртоном Сенной (Гран-при Сан-Марино) и Михаэлем Шумахером (Гран-при Японии). Также у британского пилота восемь поул-позиций в Австралии.

Гран-при Венгрии-2023. Хэмилтон выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й

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13 комментариев

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Jurgen Klinsmann
тот случай, когда реально превозмог.
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mclaren-honda
представляю как у Ферстаппена подгорело от этих 3 тысячных
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sanya_xl
Вот это Льюис дал жару, максимально неожиданный поул
+14
-1
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mrMassi
В который раз Макс с желтыми секторами почти взял поул. Правда, я все таки думал, что его накажет Норрис, а не Хэм.

Порой кажется, что Макс вообще не переживает за квалы, настолько верит в сильный гоночный темп их машины. Завтра будет интересно посмотреть, что выйдет.
+7
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Тима Тимощенко
Ответ mclaren-honda
представляю как у Ферстаппена подгорело от этих 3 тысячных
завтра на старте узнаем) но у хэма старты лучше, так что надеюсь несколько кругов полидирует
+8
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de_mixx
Титан!)
+3
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grag68
Жаль что в прошлом году крыло не работало, была реальная возможность победы в гонке, учитывая стартовую позицию тапка. Да и прошлогодний мерс выглядел здесь лучше. Завтра могут макам проиграть
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Тима Тимощенко
хэм просто красавсик на этом треке) квала зачёт
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Alex Sin
Ответ mclaren-honda
представляю как у Ферстаппена подгорело от этих 3 тысячных
Он сам слил это поул на 3 секторе. Так что только себя может винить.
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