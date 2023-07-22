Хэмилтон установил рекорд «Ф-1» по поулам на одном автодроме
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Венгрии.
Поул стал для семикратного чемпиона «Формулы-1» первым после Гран-при Саудовской Аравии-2021 и 104-м в карьере. Льюис является рекордсменом по данному показателю.
Кроме того, Хэмилтон в девятый раз стал быстрейшим в квалификации в Венгрии, установив рекорд по поулам на одном автодроме. Ранее Льюис делил достижение с Айртоном Сенной (Гран-при Сан-Марино) и Михаэлем Шумахером (Гран-при Японии). Также у британского пилота восемь поул-позиций в Австралии.
Гран-при Венгрии-2023. Хэмилтон выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й
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Порой кажется, что Макс вообще не переживает за квалы, настолько верит в сильный гоночный темп их машины. Завтра будет интересно посмотреть, что выйдет.