Хэмилтон установил рекорд «Ф-1» по поулам на одном автодроме

Гонщик « » стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Венгрии.

Поул стал для семикратного чемпиона «Формулы-1» первым после -2021 и 104-м в карьере. Льюис является рекордсменом по данному показателю.

Кроме того, Хэмилтон в девятый раз стал быстрейшим в квалификации в Венгрии, установив рекорд по поулам на одном автодроме. Ранее Льюис делил достижение с (Гран-при Сан-Марино) и (Гран-при Японии). Также у британского пилота восемь поул-позиций в Австралии.

Гран-при Венгрии-2023. Хэмилтон выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й

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