Контракт Переса может включать опцию, позволяющую перевод в «Альфа Таури» (The Race)
Серхио Перес может досрочно завершить свой путь в «Ред Булл».
Контракт Переса действует до конца сезона-2024.
В последних гонках мексиканец выступает неудачно в сравнении с напарником Максом Ферстаппеном. Первая практика перед Гран-при Венгрии завершилась для Чеко спустя три минуты после начала – пилот разбил болид.
С этапа на «Хунгароринге» место в «Альфа Таури» занял Даниэль Риккардо. Считается, что перестановка в «сестринской» команде призвана оказать давление на Переса.
Издание The Race напоминает, что «Ред Булл» может выкупить соглашение с Серхио, досрочно освободив его от своих обязанностей. Существует предположение, что контракт Переса позволяет перевести его в «Альфа Таури». Ранее такое уже случалось с Пьером Гасли и Даниилом Квятом – гонщики потеряли кокпит в топ-команде посреди сезона.
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