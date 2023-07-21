Контракт Переса может включать опцию, позволяющую перевод в «Альфа Таури» (The Race)

Серхио Перес может досрочно завершить свой путь в «Ред Булл».

Контракт Переса действует до конца сезона-2024.

В последних гонках мексиканец выступает неудачно в сравнении с напарником . Первая практика перед завершилась для Чеко спустя три минуты после начала – пилот разбил болид.

С этапа на «Хунгароринге» место в «Альфа Таури» занял . Считается, что перестановка в «сестринской» команде призвана оказать давление на Переса.

Издание The Race напоминает, что «Ред Булл» может выкупить соглашение с Серхио, досрочно освободив его от своих обязанностей. Существует предположение, что контракт Переса позволяет перевести его в « ». Ранее такое уже случалось с Пьером Гасли и – гонщики потеряли кокпит в топ-команде посреди сезона.

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