Контракт Переса может включать опцию, позволяющую перевод в «Альфа Таури» (The Race)

Теги возможные переходы Гран-при Венгрии Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Даниил Квят Пьер Гасли Макс Ферстаппен Авто

Серхио Перес может досрочно завершить свой путь в «Ред Булл».

Контракт Переса действует до конца сезона-2024.

В последних гонках мексиканец выступает неудачно в сравнении с напарником Максом Ферстаппеном. Первая практика перед Гран-при Венгрии завершилась для Чеко спустя три минуты после начала – пилот разбил болид.

С этапа на «Хунгароринге» место в «Альфа Таури» занял Даниэль Риккардо. Считается, что перестановка в «сестринской» команде призвана оказать давление на Переса.

Издание The Race напоминает, что «Ред Булл» может выкупить соглашение с Серхио, досрочно освободив его от своих обязанностей. Существует предположение, что контракт Переса позволяет перевести его в «Альфа Таури». Ранее такое уже случалось с Пьером Гасли и Даниилом Квятом – гонщики потеряли кокпит в топ-команде посреди сезона.

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8 комментариев

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Рнпрл Аари
Ответ Великий Алонсо
На Риккардо поменять, как бы Цунода не ехал, видеть его в РБ не хочется вообще
Чем тебе японец не угодил, нормально вроде ездит
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Забор Высоков
Не верю!
Он идёт на втором месте в чемпионате.
Никто, в здравом уме, не отдаст титул вице-чемпиона просто так.
+3
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うちはイタチ
ну да, сколько он уже ездит, а опция в контракте появилась только сейчас
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Ascari
Какой хайп подняли вокруг Рика. Давайте дождёмся окончание хотя бы одного уик - энда. Ведь вполне может быть, что Дэн проиграет Цуноде.
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Lestyv
Это они по мотивам аварии в практике откопали?)))
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