Управляющий директор «Альпин»: «Мерседес» был очень успешен после 2014-го. Но это не значит, что в этот раз все будет так же»

В «Альпин» высказались о слухах про потенциал нового мотора «Мерседеса».

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен прокомментировал слухи о том, что мотор «Мерседеса » окажется самым эффективным в следующем сезоне, когда в «Ф-1» сменится регламент.

С 2026-го французская команда откажется от использования собственных силовых установок в пользу двигателей «Мерседеса».

«У «Мерседеса» длинная история в «Формуле-1». Они были очень успешны после последней глобальной смены регламента [в 2014-м]. Но это не значит, что в этот раз все будет так же.

В тот момент мы перешли с атмосферных двигателей на турбогибриды с модулями MGU-K и MGU-H. Это было серьезное изменение. В этот же раз изменения не такие большие, поскольку у нас останутся турбированные гибриды.

Мы уверены, что выбрали правильного партнера. Справились ли они лучше других, я не знаю. В «Формуле-1» никогда не перестают появляться слухи о том, кто справился лучше остальных в той или иной области. В действительности же никто точно ничего не знает», – сказал Нильсен.

Управляющий директор «Альпин»: «Не смогли бы работать в аэродинамической трубе с машиной 2026 года, продолжая развивать машину 2025 года»

