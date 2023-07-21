Перес разбил болид через 3 минуты после старта 1-й практики: «Не могу поверить»

Теги Гран-при Венгрии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес попал в аварию на старте первой практики перед Гран-при Венгрии.

Спустя три минуты после старта утренней сессии Перес оказался в барьерах в пятом повороте трассы. На машине Серхио сломана передняя подвеска и переднее антикрыло, тренировку остановили красными флагами.

«Не могу поверить.

Я задел траву», – объяснил Перес.

Серхио Перес: «У меня даже нет времени обсуждать перспективы Риккардо. Половина пелотона была бы рада выступать за «Ред Булл»

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27 комментариев

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Ascari
Ответ Максим Макеев
ахахахаххахахахахахахахахахахахха рик добро пожаловать домой
Для этого ему нужно обогнать Цуноду...
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Дмитрий Дудников
Похоже у Перчика моральное состояние не очень, и лучше не станет.
+12
-2
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Великий Алонсо
Это уже не смешно, когда его поменяют? Почему он в Ред-Булл? Почему он вообще в Ф1?
+13
-5
+8
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selso99
Прокладка между рулём и сидением.
+10
-3
+7
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5hxrb7mywu
Хорнер «Чтобы уволить Переса Марко достаточно было посмотреть 1-ю практику гран при Венгрии»
+3
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Alesha_451
Решил показать себя на первом круге первой практики. Ну молодец
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Arti22
Рик, ты дома
+2
0
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madrilenos
Ответ Великий Алонсо
Это уже не смешно, когда его поменяют? Почему он в Ред-Булл? Почему он вообще в Ф1?
и этот гонщик 2й в общем зачете)))
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Женя Дерунов
вот поэтому нужна трава и гравий за границами трассы, а не 100500 штрафов. Выехал? Сам виноват и никакие отговорки не нужны.
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Luca di Montezemolo
Даже лень уже комментировать уровень короля улиц, не собираюсь быть его личным хейтером, но он задолбал сливать на своем звездолёте, ну не подходит он для топ команды.
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edart84
Ответ AgipTm
напоминает гасли, который тогда слился психологически..
Албон должен хорошо подумать, это ему как напоминание о том, что лучше выбрать Феррари или даже середняка, но не возвращаться к бычьим командам.
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Максим Макеев
ахахахаххахахахахахахахахахахахха
рик добро пожаловать домой
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-3
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AgipTm
Ответ Дмитрий Дудников
Похоже у Перчика моральное состояние не очень, и лучше не станет.
напоминает гасли, который тогда слился психологически..
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ральф шумахер
Надеюсь Дэн воспользуется шансом)
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Anton M.
Совсем поплыл пацанчик. Пора Даньку Квята возвращать!
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Eldorado2009
Че вы на перца накинулись, он вообще то впереди Макса
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SeRgE23
Не держит Чеко давления. Не дадут ему покататься в 2024 за ред бул
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Марат Кагин
с учётом дождя, в этой практике Перез обойдет Макса. так что не все так однозначно 😁
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Schiaff1no
why always me
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Марат Кагин
штош
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Nachtigall
Перес не хуже младшего Шумахера
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Grigpar
Разбить машину в практике - фигня-война. Но в случае Переса это уже как рушить свою карьеру окончательно.
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Nachtigall
В своём репертуаре 😇😇😇
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