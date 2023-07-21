Перес разбил болид через 3 минуты после старта 1-й практики: «Не могу поверить»
Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес попал в аварию на старте первой практики перед Гран-при Венгрии.
Спустя три минуты после старта утренней сессии Перес оказался в барьерах в пятом повороте трассы. На машине Серхио сломана передняя подвеска и переднее антикрыло, тренировку остановили красными флагами.
«Не могу поверить.
Я задел траву», – объяснил Перес.
Серхио Перес: «У меня даже нет времени обсуждать перспективы Риккардо. Половина пелотона была бы рада выступать за «Ред Булл»
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