Бедрин завоевал первый подиум в «Формуле-3», Мини выиграл спринт в Венгрии

Гонщик «Хайтека» Габриэле Мини выиграл первую гонку «Формулы-3» в Венгрии, пилот «Йенцера» Никита Бедрин стал третьим.

Бедрин начал заезд вторым и на старте переиграл обладателя поул-позиции Мини. Никита лидировал половину дистанции, однако затем Габриэле вернул себе первое место.

На заключительных кругах на трассу выехала машина безопасности после остановки напарника Мини Себастьяна Монтойи, что устранило отрыв двух пилотов от остального пелотона. После рестарта Бедрин оказался под давлением лидера чемпионата Габриэля Бортолето (« ») и упустил вторую позицию в последнем повороте.

Подиум стал для российского гонщика, выступающего под итальянской лицензией, первым в «Ф-3» – ранее на его счету было лишь одно очко.

Четвертым финишировал один из претендентов на титул Пауль Арон (« »), в то время как его напарник Дино Беганович оказался десятым, а Пепе Марти из « » – лишь 21-м после контакта с пилотом «АРТ» Николой Цоловым на рестарте.

Бортолето сохраняет уверенное лидерство в «Ф-3» со 138 очками, Марти заработал 92, Мини – 87, Арон – 84, пилот «МП Моторспорт» Франко Колапинто – 78. На счету Бедрина 9 баллов и 19-я позиция в общем зачете.

Формула-3. Венгрия. О’Салливан выиграл квалификацию, Бедрин – 11-й и начнет спринт с 1-го ряда

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