Бедрин завоевал первый подиум в «Формуле-3», Мини выиграл спринт в Венгрии

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Гонщик «Хайтека» Габриэле Мини выиграл первую гонку «Формулы-3» в Венгрии, пилот «Йенцера» Никита Бедрин стал третьим.

Бедрин начал заезд вторым и на старте переиграл обладателя поул-позиции Мини. Никита лидировал половину дистанции, однако затем Габриэле вернул себе первое место.

На заключительных кругах на трассу выехала машина безопасности после остановки напарника Мини Себастьяна Монтойи, что устранило отрыв двух пилотов от остального пелотона. После рестарта Бедрин оказался под давлением лидера чемпионата Габриэля Бортолето («Трайдент») и упустил вторую позицию в последнем повороте.

Подиум стал для российского гонщика, выступающего под итальянской лицензией, первым в «Ф-3» – ранее на его счету было лишь одно очко.

Четвертым финишировал один из претендентов на титул Пауль Арон («Према»), в то время как его напарник Дино Беганович оказался десятым, а Пепе Марти из «Кампоса» – лишь 21-м после контакта с пилотом «АРТ» Николой Цоловым на рестарте.

Бортолето сохраняет уверенное лидерство в «Ф-3» со 138 очками, Марти заработал 92, Мини – 87, Арон – 84, пилот «МП Моторспорт» Франко Колапинто – 78. На счету Бедрина 9 баллов и 19-я позиция в общем зачете.

Формула-3. Венгрия. О’Салливан выиграл квалификацию, Бедрин – 11-й и начнет спринт с 1-го ряда

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7 комментариев

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MR04
Молодец!
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voroninboris
отличная гонка от Никиты. выиграл старт, потом в целом держался за Мини, когда тот его обошел, и отрыв был 6 секунд до третьего, должен был приезжать вторым.. к сожалению, пейскар все испортил. честно говоря, я так и не понял, зачем он был нужен, т.к. болид Монтойи убирали еще при VSC.
ну и борьба на последнем круге очень достойная, чуть-чуть не хватило. видно, что Никита единственный из тех, кто на подиуме, расстроен, но гонка точно в зачет и отличный опыт.
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fonar
С почином Никиту!🏆
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orangevirus
Хорошая гонка. Оба Габриэля - ребята чуть более прикатанные, а для Никиты это были первые выигранные очки и подиум. Завтра есть некоторые шансы снова в очки заехать.
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Simon Petrikov
резины не хватило, обидно
хорошо, что Арону не проиграл ещё
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voroninboris
Ответ orangevirus
Хорошая гонка. Оба Габриэля - ребята чуть более прикатанные, а для Никиты это были первые выигранные очки и подиум. Завтра есть некоторые шансы снова в очки заехать.
Очки все-таки не первые, в Барсе он был 10м. Но на таких позициях он впервые, да.
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orangevirus
Ответ voroninboris
Очки все-таки не первые, в Барсе он был 10м. Но на таких позициях он впервые, да.
У него было "заслуженное" очко после штрафов нескольких соперников.
С другой стороны уже 2 раза он терял очковые квалификации из-за собственных штрафов.
Поэтому сегодня первые заработанные очки.
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