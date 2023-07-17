Льюис Хэмилтон: «Мне совершенно безразлично, на какой позиции я закончу этот сезон»

Пилот « » заявил, что его не волнует итоговый результат нынешнего сезона.

По словам Хэмилтона, он целиком сосредоточен на том, чтобы помочь команде как можно лучше подготовиться к сезон-2024.

«Мне совершенно безразлично, на какой позиции я закончу этот сезон. Я сосредоточен лишь на том, чтобы обеспечить команде наилучшую информацию для развития болида, работать вместе с ребятами и быть уверенным в том, что мы управляем этой машиной наилучшим образом. И когда мы начнем первую гонку или первые тесты в следующем году, мы будем готовы работать с полной отдачей.

Что у нас не будет проблем с подпрыгиванием болида, нам будет хватать прижимной силы на задней оси, машина будет эффективной и мы сможем двигаться в одном темпе с остальными. Вот, о чем я мечтаю. Так что я с нетерпением жду того, что будет дальше», – рассказал Хэмилтон.

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