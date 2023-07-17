Льюис Хэмилтон: «Мне совершенно безразлично, на какой позиции я закончу этот сезон»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что его не волнует итоговый результат нынешнего сезона.
По словам Хэмилтона, он целиком сосредоточен на том, чтобы помочь команде как можно лучше подготовиться к сезон-2024.
«Мне совершенно безразлично, на какой позиции я закончу этот сезон. Я сосредоточен лишь на том, чтобы обеспечить команде наилучшую информацию для развития болида, работать вместе с ребятами и быть уверенным в том, что мы управляем этой машиной наилучшим образом. И когда мы начнем первую гонку или первые тесты в следующем году, мы будем готовы работать с полной отдачей.
Что у нас не будет проблем с подпрыгиванием болида, нам будет хватать прижимной силы на задней оси, машина будет эффективной и мы сможем двигаться в одном темпе с остальными. Вот, о чем я мечтаю. Так что я с нетерпением жду того, что будет дальше», – рассказал Хэмилтон.
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