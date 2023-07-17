Льюис Хэмилтон: «Мне совершенно безразлично, на какой позиции я закончу этот сезон»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что его не волнует итоговый результат нынешнего сезона.

По словам Хэмилтона, он целиком сосредоточен на том, чтобы помочь команде как можно лучше подготовиться к сезон-2024.

«Мне совершенно безразлично, на какой позиции я закончу этот сезон. Я сосредоточен лишь на том, чтобы обеспечить команде наилучшую информацию для развития болида, работать вместе с ребятами и быть уверенным в том, что мы управляем этой машиной наилучшим образом. И когда мы начнем первую гонку или первые тесты в следующем году, мы будем готовы работать с полной отдачей.

Что у нас не будет проблем с подпрыгиванием болида, нам будет хватать прижимной силы на задней оси, машина будет эффективной и мы сможем двигаться в одном темпе с остальными. Вот, о чем я мечтаю. Так что я с нетерпением жду того, что будет дальше», – рассказал Хэмилтон.

Топлесс лучше Хэмилтона, быстрее Льюиса и победит его в армрестлинге. Напарник семикратного чемпиона «Ф-1» на детекторе лжи

6 комментариев

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Incendier Deafening
Ответ Великий Алонсо
К середине сезона Хэмилтон до сих пор проигрывает Алонсо в лз на машине, которая по гоночному темпу на 0.5 сек быстрее чем Астон Мартин. Вот и вся разница, Алонсо лично как минимум быстрее Хамильтона на полсекунды с круга, не удивлюсь если бы он на нынешнем Мерседесе выиграл бы титул
Ой у кого там был болид второй по скорости?)))) Чекай в конце сезона, увидишь свою Фуфлонсу на месте 7-8 в зачете, откисай)
+10
-5
+5
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TravenS
Ответ Abdul Aziz
Тогда какой смысл соревновании?
Здесь и сейчас выжимать в каждой гонке максимум и занять условное 3-5 место в зачёте или же экспериментировать с разными настройками без боязни в них не попасть и провалить гонку, но при этом дать полезную информацию для инженеров? Льюис всё правильно делает, к тому же низкие места в кк мерсу даже выгоднее: бюджет явно не пострадает, а вот часов в трубе будет больше
+1
0
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mr.birik
Ответ Великий Алонсо
К середине сезона Хэмилтон до сих пор проигрывает Алонсо в лз на машине, которая по гоночному темпу на 0.5 сек быстрее чем Астон Мартин. Вот и вся разница, Алонсо лично как минимум быстрее Хамильтона на полсекунды с круга, не удивлюсь если бы он на нынешнем Мерседесе выиграл бы титул
Ты , сейчас, серьёзно … ??????
+3
-2
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Антон Якимцев
Ответ mr.birik
Ты , сейчас, серьёзно … ??????
Ты его реально читаешь по-серьезке 🤣
Первый день на спортс?
+3
-2
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Abdul Aziz
Тогда какой смысл соревновании?
+1
-1
0
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