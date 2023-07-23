Формула-3. Венгрия. О’Салливан выиграл 2-ю гонку, Бедрин – 23-й

Пилот «Премы» Зак О’Салливан одержал победу в воскресной гонке «Формулы-3» в Венгрии.

О’Салливан стартовал с поула и оторвался от своего напарника Дино Бегановича, который, в свою очередь, оказался существенно быстрее преследователей и принес «Преме» дубль.

На третье место поднялся гонщик «МП Моторспорт» Франко Колапинто, отстоявший подиум в борьбе с Оливером Гете из « ». Пилот « » Пепе Марти прорвался с 13-й позиции на шестую и до финиша прессинговал Пауля Арона – представитель «Премы» стал пятым. Лидер чемпионата Габриэль Бортолето («Трайдент») завершил гонку седьмым.

Для Никиты Бедрина («Йенцер») и Габриэле Мини («Хайтек»), которые накануне сражались за победу в спринте, заезд сложился крайне неудачно. Бедрин опустился с 11-го места на 23-е, Мини – с 12-го на 16-е.

Бортолето сохраняет существенное преимущество в чемпионате – Габриэль набрал 144 очка. На вторую позицию вышел О’Салливан (101), его преследуют Марти (100), Арон и Беганович (по 94), а также Колапинто (93). Бедрин с девятью очками занимает 19-ю позицию в общем зачете.

Бедрин завоевал первый подиум в «Формуле-3», Мини выиграл спринт в Венгрии

Формула-3. Венгрия. О’Салливан выиграл квалификацию, Бедрин – 11-й и начнет спринт с 1-го ряда

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