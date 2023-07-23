Ферстаппен одержал семь побед подряд – это вторая серия в истории «Формулы-1»

Гонщик « » стал сильнейшим в седьмой раз подряд.

Нидерландец выиграл , одержав девятую победу в сезоне и 44-ю в карьере.

Семь побед подряд – длиннейшая серия в «Формуле-1» с 2013 года и повторение второй в истории. Такого же успеха добивались Альберто Аскари в 1952-1953-м, в 2004-м и Нико Росберг в 2015-2016-м.

До повторения рекорда в 2013 году Ферстаппену осталось выиграть еще две гонки подряд.

«Ред Булл» выиграл 12 Гран-при подряд и побил рекорд «Формулы-1»

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