Ферстаппен одержал семь побед подряд – это вторая серия в истории «Формулы-1»

Теги Михаэль Шумахер Альберто Аскари Гран-при Венгрии Ред Булл Нико Росберг Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал сильнейшим в седьмой раз подряд.

Нидерландец выиграл Гран-при Венгрии, одержав девятую победу в сезоне и 44-ю в карьере.

Семь побед подряд – длиннейшая серия в «Формуле-1» с 2013 года и повторение второй в истории. Такого же успеха добивались Альберто Аскари в 1952-1953-м, Михаэль Шумахер в 2004-м и Нико Росберг в 2015-2016-м.

До повторения рекорда Себастьяна Феттеля в 2013 году Ферстаппену осталось выиграть еще две гонки подряд.

«Ред Булл» выиграл 12 Гран-при подряд и побил рекорд «Формулы-1»

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23 комментария

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bilbiveter
Никто не отрицает, что у Ферстапка самая быстрая машина, но и не признавать его талант невозможно
+35
-4
+31
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NomerSports
Ответ rigobersong
Сейчас услышим секту свидетелей Красного Барона и рассказ о том, что у него был не самовоз, а чистый скилл:))🤣🤣🤣
У Ферстапена точно самовоз .
+20
-7
+13
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Sebastian Debussy
Ответ ALMANAC
Ты чего сюда то прибежал плюсцы собирать)
про Месси нету новостей, а плюсики ведь нужны! )))
+6
0
+6
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swerh
Ну, если в Спа дождик будет, то и шансы у остальных появятся, а так оно, канеш, без вариантов...
+5
0
+5
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ALMANAC
Ответ rigobersong
Сейчас услышим секту свидетелей Красного Барона и рассказ о том, что у него был не самовоз, а чистый скилл:))🤣🤣🤣
Ты чего сюда то прибежал плюсцы собирать)
+8
-4
+4
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Юрий Безуглый
Ответ swerh
Ну, если в Спа дождик будет, то и шансы у остальных появятся, а так оно, канеш, без вариантов...
Однажды уже допросились дождь в Спа, спасибо, больше не надо)
+6
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ALMANAC
Ответ rigobersong
Я достаточно неплохо во всех видах спорта разбираюсь и знаю как все работает на каждой ветке, нужны были бы плюсы тут, я бы просто бегал как многие и хейтил Люсю:) Никогда и нигде не гнался за плюсами, а лишь писал свое мнение, которое основано на очевидных фактах:))
😂😂😂😂😂😂
+4
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+3
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Юрий Безуглый
Рекорд падёт
+5
-3
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Sebastian Debussy
Ответ rigobersong
А после ГП США я окончательно понял, кто такой Шумахер:)
Что без Месси скучно стало? даже в Ф1 прибежал))))
+3
-1
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Мария Голденштерн
Ответ swerh
Ну, если в Спа дождик будет, то и шансы у остальных появятся, а так оно, канеш, без вариантов...
Под дождём тоже мало шансов. Что бы остановить РБ на трассе нужен полный хаос - постоянные появления СК, красные флаги и прочая дичь, которая повышает шансы на ошибку команды. Работают не роботы, а люди, которые не могут просчитать все возможные варианты развития событий в сложных ситуациях. Отсюда возникает интрига.
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& Co1366
Макс способен побить рекорд.
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Мария Голденштерн
Максимка побьёт рекорд. У этого РБ нет слабых мест.)
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Денис Задохин
Главное, чтобы не повторил путь Дортмунда в Бундеслиге
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Yury Sin
Ответ NomerSports
У Ферстапена точно самовоз .
Ни тебе, ни ему - у обоих самовоз )
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sergey2
Ответ Мария Голденштерн
Максимка побьёт рекорд. У этого РБ нет слабых мест.)
Кстати, а что случилось с мерсом, не так давно же Феттель на нём выносил всех в одну калитку?
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9f99s5s6fr
Ответ swerh
Ну, если в Спа дождик будет, то и шансы у остальных появятся, а так оно, канеш, без вариантов...
Даже дождь не поможет. Уверен в гоночном темпе при необходимости он будет по секунде с круга снимать
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