Ферстаппен одержал семь побед подряд – это вторая серия в истории «Формулы-1»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал сильнейшим в седьмой раз подряд.
Нидерландец выиграл Гран-при Венгрии, одержав девятую победу в сезоне и 44-ю в карьере.
Семь побед подряд – длиннейшая серия в «Формуле-1» с 2013 года и повторение второй в истории. Такого же успеха добивались Альберто Аскари в 1952-1953-м, Михаэль Шумахер в 2004-м и Нико Росберг в 2015-2016-м.
До повторения рекорда Себастьяна Феттеля в 2013 году Ферстаппену осталось выиграть еще две гонки подряд.
«Ред Булл» выиграл 12 Гран-при подряд и побил рекорд «Формулы-1»
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