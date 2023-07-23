Норрис случайно разбил трофей Ферстаппена за победу на Гран-при Венгрии, открывая шампанское
Ландо Норрис случайно разбил трофей Макса Ферстаппена за победу на Гран-при Венгрии.
В качестве трофеев на Гран-при Венгрии были выбраны керамические вазы. Во время церемонии награждения на подиуме Норрис решил открыть свою бутылку шампанского, ударив ее о подиум.
В результате удара ваза, врученная Ферстаппену, свалилась с верхней ступеньки подиума и разбилась.
Ферстаппен выиграл седьмую гонку подряд, Норрис – на подиуме
я ещё во время награждения подумал, что больно хрупко эти вазы выглядят)
венгерский кубок один из красивейших в Ф1