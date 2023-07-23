Норрис случайно разбил трофей Ферстаппена за победу на Гран-при Венгрии, открывая шампанское

Теги Гран-при Венгрии Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Ландо Норрис случайно разбил трофей Макса Ферстаппена за победу на Гран-при Венгрии.

В качестве трофеев на Гран-при Венгрии были выбраны керамические вазы. Во время церемонии награждения на подиуме Норрис решил открыть свою бутылку шампанского, ударив ее о подиум.

В результате удара ваза, врученная Ферстаппену, свалилась с верхней ступеньки подиума и разбилась.

Ферстаппен выиграл седьмую гонку подряд, Норрис – на подиуме

25 комментариев

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Serge Vendino
"Так не доставайся же ты никому"
+21
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+21
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ffmp
Ответ Мадина Уйгурова
Норрис после этого немного расстроился, а Попов в трансляции как обычно смотревший гонку попой сказал: "Странно, что Ландо грустный, видимо он рассчитывал на большее"
А зачем ты тогда смотришь гонки с его комментариями? Странный ты человек
+13
-1
+12
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swerh
Это знак) Долой доминатора))
+16
-7
+9
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うちはイタチ
ахахахах))
я ещё во время награждения подумал, что больно хрупко эти вазы выглядят)
+3
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alex1382
Ответ varankin.andrew
Какой чемпион, такие и трофеи)))
какой юморист, такие и шуточки
+6
-3
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Иван Ерёмин
Ответ swerh
Это знак) Долой доминатора))
Фан Макларена пишет долой доминатора, может стоит напрячь мозги и вспомнить какой недосягаемой была тачка Сенны и Проста в 1988?
+15
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Wkpro
С Ландо по-хорошему простава нужна за такое. А кубок организаторы переделают.
+1
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Иван Алейников
Ответ Мадина Уйгурова
потому что это как Черданцев в футболе, привычка
Пагубная привычка. Я у Станиславского смотрел, хотя он тоже ляпы допустил сегодня
+1
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Sergdrog
Ответ Иван Ерёмин
Фан Макларена пишет долой доминатора, может стоит напрячь мозги и вспомнить какой недосягаемой была тачка Сенны и Проста в 1988?
Ерёма, сидел бы ты дома.
+2
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furiking
Ответ Иван Ерёмин
Фан Макларена пишет долой доминатора, может стоит напрячь мозги и вспомнить какой недосягаемой была тачка Сенны и Проста в 1988?
А при печенегах какой была?
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Александр Иванушкин
Ответ varankin.andrew
Какой чемпион, такие и трофеи)))
Какой какой, такой и такой
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Мадина Уйгурова
Ответ ffmp
А зачем ты тогда смотришь гонки с его комментариями? Странный ты человек
потому что это как Черданцев в футболе, привычка
+2
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0
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Сергей Ч
Ответ Barca10fan
может стоить напрячь мозги и вспомнить что если вы уж такой старый, то не все смотрят ф1 с 88 года?)))
Даже те кому около 40 могли их видеть. Моя первая гонка которую я помню аж до каких то результатов (Хилл 6 местоо) была как раз та, где погиб Сенна. До этого смотрел не особо вникая. Но смотрел же.
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Nadert@
Ответ Иван Ерёмин
Фан Макларена пишет долой доминатора, может стоит напрячь мозги и вспомнить какой недосягаемой была тачка Сенны и Проста в 1988?
Там была борьба внутри команды. И такое смотреть весьма увлекательно.
+1
-1
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Barca10fan
Ответ Иван Ерёмин
Фан Макларена пишет долой доминатора, может стоит напрячь мозги и вспомнить какой недосягаемой была тачка Сенны и Проста в 1988?
может стоить напрячь мозги и вспомнить что если вы уж такой старый, то не все смотрят ф1 с 88 года?)))
+3
-3
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V3ttel
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/f1v3ttel/3177637.html выберите героя!
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OnlyDendy
На счастье!
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Александр Деев
Может не случайно? :)
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Максим Макеев
жаль
венгерский кубок один из красивейших в Ф1
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