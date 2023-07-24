Ньюгарден выиграл оба этапа «Индикара» в Айове и 5-ю гонку на «овалах» подряд

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Гонщик «Пенске» Джозеф Ньюгарден вновь стал быстрейшим в Айове.

После победы в субботней гонке Ньюгарден выиграл и воскресный этап. Успех стал для американца пятым подряд на «овалах».

Джозеф вырвался в лидеры на ранней стадии заезда, снова обогнав напарников Уилла Пауэра и Скотта Маклоклина, и отстоял первое место на последнем рестарте, который случился за три круга до финиша, в то время как пилот «Эрроу Макларен» Феликс Розенквист опустился со второй позиции на четвертую. Вторым гонку закончил Пауэр, третьим стал пилот «Чип Гэнасси» Алекс Палоу, Маклоклин финишировал пятым, напарники Алекса Скотт Диксон и Маркус Эрикссон – шестым и девятым, гонщик «Эрроу Макларен» Пато О’Уорд – десятым.

Палоу продолжает уверенно идти к своему второму титулу. Испанец заработал 477 очков, Ньюгарден – 397, Диксон – 357, Эрикссон – 330, Маклоклин и О’Уорд – по 329.

Ньюгарден выиграл первую гонку «Индикара» в Айове, Палоу – 8-й

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