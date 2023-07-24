Ньюгарден выиграл оба этапа «Индикара» в Айове и 5-ю гонку на «овалах» подряд

Гонщик « » вновь стал быстрейшим в Айове.

После победы в субботней гонке Ньюгарден выиграл и воскресный этап. Успех стал для американца пятым подряд на «овалах».

Джозеф вырвался в лидеры на ранней стадии заезда, снова обогнав напарников Уилла Пауэра и Скотта Маклоклина, и отстоял первое место на последнем рестарте, который случился за три круга до финиша, в то время как пилот « » Феликс Розенквист опустился со второй позиции на четвертую. Вторым гонку закончил Пауэр, третьим стал пилот «Чип Гэнасси» Алекс Палоу, Маклоклин финишировал пятым, напарники Алекса Скотт Диксон и – шестым и девятым, гонщик «Эрроу Макларен» Пато О’Уорд – десятым.

Палоу продолжает уверенно идти к своему второму титулу. Испанец заработал 477 очков, Ньюгарден – 397, Диксон – 357, Эрикссон – 330, Маклоклин и О’Уорд – по 329.

Ньюгарден выиграл первую гонку «Индикара» в Айове, Палоу – 8-й