Ньюгарден выиграл первую гонку «Индикара» в Айове, Палоу – 8-й
Гонщик «Пенске» Джозеф Ньюгарден стал быстрейшим в первой гонке «Индикара» в Айове.
Джозеф выиграл все три гонки на «овалах» в нынешнем сезоне.
На пути к победе Ньюгарден опередил своих напарников Скотта Маклоклина и обладателя поул-позиции Уилла Пауэра. Маклоклин завершил заезд вторым, а Пауэр задел стену и стал лишь пятым. Третье место занял пилот «Эрроу Макларен» Пато О’Уорд, четвертым финишировал гонщик «Чип Гэнасси» Маркус Эрикссон.
Напарник Эрикссона Алекс Палоу стал восьмым и по-прежнему лидирует в чемпионате. На счету испанца 442 очка, Ньюгарден заработал 344, пилот «Чип Гэнасси» Скотт Диксон – 328, О’Уорд – 309, Эрикссон – 307.
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