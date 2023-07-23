Ньюгарден выиграл первую гонку «Индикара» в Айове, Палоу – 8-й

Гонщик « » стал быстрейшим в первой гонке « » в Айове.

Джозеф выиграл все три гонки на «овалах» в нынешнем сезоне.

На пути к победе Ньюгарден опередил своих напарников Скотта Маклоклина и обладателя поул-позиции Уилла Пауэра. Маклоклин завершил заезд вторым, а Пауэр задел стену и стал лишь пятым. Третье место занял пилот « » Пато О’Уорд, четвертым финишировал гонщик «Чип Гэнасси» .

Напарник Эрикссона Алекс Палоу стал восьмым и по-прежнему лидирует в чемпионате. На счету испанца 442 очка, Ньюгарден заработал 344, пилот «Чип Гэнасси» Скотт Диксон – 328, О’Уорд – 309, Эрикссон – 307.

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