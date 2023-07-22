Макс Ферстаппен: «У нас очень плохой баланс машины. Ощущения такие, будто передние колеса едут по льду»

Теги Гран-при Венгрии Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался недоволен работой болида по ходу гоночного уик-энда в Венгрии.

Ферстаппен занял в квалификации второе место, уступив Льюису Хэмилтону, и отметил, что команде не удалось подобрать оптимальные настройки машины.

«Ужасные ощущения. И позиция на стартовой решетке тут не имеет значения. Если ощущения (от поведения болида) плохие – значит они плохие. И у меня были проблемы на протяжении всей квалификации и всего гоночного уик-энда в целом.

Проблемы были с балансом – при переключении передачи возникала недостаточная поворачиваемость, при попытке скорректировать движение машины возникает уже избыточная поворачиваемость. Попасть в оптимальное окно баланса просто не получается. Так что с учетом того, что мы привезли сюда обновления болида, все это сильно разочаровывает. То есть да, мы на втором месте, но смотря на то, как дела шли на протяжении всего сезона, я такого никак не ожидал.

Не думаю, что дело в новинках. Просто плохой баланс машины. Потому что, ну, мы попробовали пару вещей. Сами новинки смотрятся неплохо. Нам просто не удалось подобрать хороший баланс машины, все просто.

В третьем сегменте я попытался скорректировать пару вещей, но в такой ситуации ты мало что можешь сделать. И хотя мой первый быстрый круг получился не таким уж плохим, ощущения все равно были такими, будто передние колеса болида едут по льду», – рассказал Ферстаппен.

«Вот так!» Счастливый вопль Хэмилтона – вырвал поул на любимой трассе после провала финального сектора. Новый рекорд «Ф-1»!

4 комментария

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Забор Высоков
Да ты охренел в конец!
Полсекунды не привез всему пелотону и уже "нет баланса" и "как на льду".
Работай давай...
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Великий Алонсо
Ахахах. Чувак в 3 тысячных от поула, "ощущение как на льду" 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤡🤡🤡🤡🖕🖕🖕🖕🖕🖕
+7
-3
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Забор Высоков
Мортимеру: Это только если твой любимый водила его выбьет в первом же повороте.
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