Гран-при Венгрии-2023. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

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В воскресенье, 23 июля, на трассе «Хунгароринг» состоится 11-я гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Венгрии. Старт – в 16:00 по московскому времени.

Хунгароринг, Модьород
23 июля 2023 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Ландо Норрис («Макларен»)
4. Оскар Пиастри («Макларен»)
5. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
6. Шарль Леклер («Феррари»)
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
9. Серхио Перес («Ред Булл»)
10. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
11. Карлос Сайнс («Феррари»)
12. Эстебан Окон («Альпин»)
13. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
15. Пьер Гасли («Альпин»)
16. Алекс Албон («Уильямс»)
17. Юки Цунода («Альфа Таури»)
18. Джордж Расселл («Мерседес»)
19. Кевин Магнуссен («Хаас»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
 
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3 комментария

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hypnotoad94
Все равно поставил на отрыв в 7+ секунд у победителя, кэф хороший, а в гоночные проблемы РБ не верю. Но квала, конечно, очень освежила всё) Но подтоплю за двух британцев
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irs118return
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