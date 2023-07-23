«Остановись, пожалуйста». Нико Росберг – Ферстаппену о повторении его серии побед подряд
Нико Росберг в шутку попросил Макса Ферстаппена прекратить побеждать.
На Гран-при Венгрии Ферстаппен принес «Ред Булл» 12-ю победу подряд – команда побила рекорд «Формулы-1».
Сам двукратный чемпион мира выиграл седьмую гонку подряд, повторив вторую серию в истории по длительности. Ферстаппен делит достижение с Росбергом, Альберто Аскари и Михаэлем Шумахером. Нико установил достижение в 2015-2016 годах. Рекорд принадлежит Себастьяну Феттелю – девять побед подряд в 2013-м.
«Семь побед подряд – ты приближаешься к историческому рекорду Себастьяна Феттеля, девять побед! У меня семь, так что остановись, пожалуйста», – обратился к Ферстаппену чемпион «Формулы-1» 2016 году после финиша.
Ферстаппен одержал семь побед подряд – это вторая серия в истории «Формулы-1»
«Ред Булл» выиграл 12 Гран-при подряд и побил рекорд «Формулы-1»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
ты в этом специалист