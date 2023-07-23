«Остановись, пожалуйста». Нико Росберг – Ферстаппену о повторении его серии побед подряд

Теги Михаэль Шумахер Альберто Аскари Гран-при Венгрии Ред Булл Нико Росберг Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Нико Росберг в шутку попросил Макса Ферстаппена прекратить побеждать.

На Гран-при Венгрии Ферстаппен принес «Ред Булл» 12-ю победу подряд – команда побила рекорд «Формулы-1».

Сам двукратный чемпион мира выиграл седьмую гонку подряд, повторив вторую серию в истории по длительности. Ферстаппен делит достижение с Росбергом, Альберто Аскари и Михаэлем Шумахером. Нико установил достижение в 2015-2016 годах. Рекорд принадлежит Себастьяну Феттелю – девять побед подряд в 2013-м.

«Семь побед подряд – ты приближаешься к историческому рекорду Себастьяна Феттеля, девять побед! У меня семь, так что остановись, пожалуйста», – обратился к Ферстаппену чемпион «Формулы-1» 2016 году после финиша.

Ферстаппен одержал семь побед подряд – это вторая серия в истории «Формулы-1»

«Ред Булл» выиграл 12 Гран-при подряд и побил рекорд «Формулы-1»

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8 комментариев

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gorlovin
Несмотря на быстрейшую машину РБ в Ф1 , отрицать талант Ферстаппена нельзя)
+22
-6
+16
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Анри Карлайл
Ответ Великий Алонсо
Пока машина не сломается этот винстрик не закончится никогда. Добро пожаловать в современную Ф1, едет машина - ты чемпион, не едет - сосешь палец в сторонке.
ну про "сосёшь" ты больше всех знаешь.
ты в этом специалист
+11
-4
+7
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Александр Деев
Уважаю Макса, но блин, остановись!!!! Так бы было круто если бы свою первую победу одержал Норрис.
+2
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Антон Якимцев
Ответ Анри Карлайл
ну про "сосёшь" ты больше всех знаешь. ты в этом специалист
Правильный каммент, жаль всё равно удалят, вместо того, чтоб изгнать "маэстро" с ресурса.
+4
-2
+2
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Великий Алонсо
Пока машина не сломается этот винстрик не закончится никогда. Добро пожаловать в современную Ф1, едет машина - ты чемпион, не едет - сосешь палец в сторонке.
+7
-6
+1
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Alex Sin
Ни в коем случае! Только вперёд. Хэм, Тото и наш религиозный культ скилла Льюиса, должны страдать по полной программе, а можно даже и больше.
+4
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Brambila
Пусть РБ выигрывает всегда. Сегодня болел за него, лишь бы не обладатель поула. Макс должен отыметь всю Ф1, как маньяк - героиню Моники Белуччи в «Необратимости».
+2
-2
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