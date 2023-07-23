«Остановись, пожалуйста». Нико Росберг – Ферстаппену о повторении его серии побед подряд

Нико Росберг в шутку попросил Макса Ферстаппена прекратить побеждать.

На Гран-при Венгрии Ферстаппен принес «Ред Булл» 12-ю победу подряд – команда побила рекорд «Формулы-1».

Сам двукратный чемпион мира выиграл седьмую гонку подряд, повторив вторую серию в истории по длительности. Ферстаппен делит достижение с , и . Нико установил достижение в 2015-2016 годах. Рекорд принадлежит Себастьяну Феттелю – девять побед подряд в 2013-м.

«Семь побед подряд – ты приближаешься к историческому рекорду , девять побед! У меня семь, так что остановись, пожалуйста», – обратился к Ферстаппену чемпион «Формулы-1» 2016 году после финиша.

Ферстаппен одержал семь побед подряд – это вторая серия в истории «Формулы-1»

«Ред Булл» выиграл 12 Гран-при подряд и побил рекорд «Формулы-1»

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